Friends: icónica serie fue elegida como 'la mejor de la televisión' [VIDEO]

¿Solo podemos tener un solo programa favorito? El portal The Hollywood Reporter publicó una lista donde sus lectores escogieron 'las mejores series de todos los tiempos'.

Con nombres como "Desperate Housewives", "Arrow", "La ley y el orden", y "Breaking Bad", los seguidores del portal web tuvieron que seleccionar entre 100 títulos para determinar cuál es la mejor historia de todas. ¿Cuál fue la gran vencedora?

A pesar de que hace 25 años fue su estreno, la serie de la cadena NBC, Friends, logró quedarse con el primer lugar superando a nombres como "X-Files", "Game off Thrones", "Seinfeld", "How i met your mother" y "Dr. House".

El portal el pidió a más de 2 mil personajes relacionadas a la industria del entretenimiento, más de 700 actores, productores (365) y productores (268) y a sus lectores, que escojan sus historias favoritas en la televisión estadounidense.

Mejores momentos de Friends

Si vemos los 10 primeros lugares, Friends en el primer puesto es acompañado por Breaking bad (2), X-Files (3), Game of Thrones (4), Seinfeld (5), Los Sopranos (6), Saturday Night Live (7), I love lucy (8), Mad men (9) y Los Simpsons (10). Entre los puestos destacables tenemos Sex and the city (12), Lost (15), House of Cards (21) y The Walking Dead (24).

Para muchos la popularidad de Friends en estos días no debería sorprender, ya que con su llegada a la plataforma Netflix solo le ha servido para impulsar una vez más su fama entre las nuevas generaciones.