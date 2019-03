Los Simpson: Esta es la verdadera razón por la que eliminaron el episodio de Michael Jackson

Mucha controversia generó el reciente anuncio de Fox, al retirar el episodio ‘Papá Está Loco’ de la serie animada Los Simpson, donde tienen como punto de atracción, la participación de Michael Jackson.

Esta decisión fue tomada, por las denuncias que existieron en contra el fallecido cantante tras el estreno de ‘Leaving Neverland’, un documental creado por HBO, donde se destapan abusos sexuales contra menores que estuvieron en su casa durante la mejor parte de su carrera artística.

Es por esa razón, que Al Jean, el showrunner de la serie animada, habló con respecto a esta decisión y detalló que estuvo de acuerdo desde un principio con lo que fue determinado.

“No fue algo que me haga feliz, pero es algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Lo que me entristece es que si ves ese documental, lo cual hice y varios de nosotros hicimos, y luego ves ese episodio de Los Simpson, honestamente, pareciese que el capítulo fue usado por Michael Jackson para algo más que lo que queríamos. No era solo una comedia para él, era algo que se usaba como herramienta. Y creo firmemente en aquello”, fue lo que dijo Jean al portal SlashFilm.

Al respecto de esto, el productor expresó que está por desarrollar una nueva idea. “Creo que era parte de lo que usaba para acosar niños. Realmente no lo sé, y debo tener mucho cuidado porque esto no es algo que yo conozca personalmente, pero en cuanto a lo que pienso, eso es lo que pienso. Y eso me pone muy, muy triste”.

Cabe señalar que ese episodio fue escrito por Jean y Mike Reiss, lo que significa que ambos ya no recibirán más regalías al no ser emitido.