Game of Thrones: Actores comentaron que el final no dejará contento a todos los fans

Quedan pocos días para que se estrene la temporada final de Game of Thrones y muchos fans se preguntan, ¿cómo terminará la serie de HBO? la misma interrogante se la hicieron a algunos actores, quienes no dudaron en declarar sobre esto. ¡A continuación hay spoilers!

Uno de los más emocionados con esto es Conleth Hill (Varys), quien le contó a RadioTimes que el final es insuperable, algo nunca antes visto y que muchos de los fans sufrirán con lo que está por llegar. "Oh, a la mi$/"$! los fanáticos", expresó desenfrenado.

"¡Fue un chiste! Pero no sé, no sé si se puede complacer a todos", siguió diciendo, aclarando que tal vez no será del agrado de todos los fanáticos de Game of Thrones. Isaac Hempstead-Wrigth (Bran Stark) también comentó lo mismo, "No todos van a estar contentos, porque es un espectáculo tan grande y divisivo".

Carice Van Houten (Melisandre) contó que el final terminará sorprendiendo a todos por igual y está lista para que ellos acepten el final tal cual. Sin embargo, hay un actor que está cansando de las mismas palabras que dicen los actores cada temporada.

¿De quién se trata? Rory McCann (Sandor 'The Hound' Clegane). El 'Perro' expresó que siempre salen lo mismo todos los años, "va a ser más grande y mejor", sin embargo, cree que HBO lanzará todo en este último año. "Eso es lo que va a ser".

"Recuerdo que leí el final diciendo, vaya, gracias, David y Dan. Gracias George. Qué regalo", siguió comentado 'El Perro'. "Sé cómo termina, pero he evitado los detalles... solo quiero ver", expresó Melisandre.

Por último, Isaach Hempstead-Wrigth contó que todos estarán de acuerdo en decir que los finales de sus personajes son justos. Game of Thrones season 8 se estrenará el próximo 14 de abril y aquí te dejamos el tráiler.