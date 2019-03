'La casa de papel' conmemora el 'Día Internacional de la mujer' con este mensaje

Hoy es un día importante en el mundo pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer, quienes vienen recibiendo diversos saludos por parte de amigos, familiares, etc. Sin embargo, no esperaron recibir uno en particular por parte de una de las series más exitosas de Netflix, 'La casa de papel'.

En ambas temporadas, las 'ciudades' intentaron robar la Fábrica Nacional de Moneda de España. Sin embargo, la trama no se centraba solo en ello, sino en las distintas personalidades que tenía cada personaje, el trabajo en equipo, así como en la importancia de cada mujer que participó en esta serie.

Dos de los personajes más queridos por las fans, sobre todo mujeres, son 'Tokio' (Úrsula Corbero) y 'Nairobi' (Alba Flores), quienes en algunas ocasiones sienten que las tratan por debajo solo por su género femenino. Sin embargo, saben anteponerse ante estos problemas y retratan una de las frases más populares de la serie.

Es por ello que, debido al Día Internacional de la Mujer, la cuenta de Instagram de 'La casa de papel' saludó a la mujer con una foto de 'Nairobi' y la frase "¡Empieza el matriarcado!". La publicación cuenta con más de 80 mil 'likes' en tan solo unas horas y miles de comentarios que agradecen el mensaje.

Así mismo, muchos se preguntan cuándo se estrenará la tercera temporada de la serie de Netflix, la cual ha sorprendido a muchos por el regreso de 'Berlín', así como el ingreso de nuevos personajes. Si bien aún no hay fecha exacta para la llegada de 'La casa de papel', se espera que sea a mediados del presente año.