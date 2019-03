Game of Thrones: Mira aquí el tráiler exclusivo de la octava temporada

¡¡Preparen los tambores!! ¡¡La espera llegó a su fin!! El tráiler de la última temporada de Game of Thrones está entre nosotros. La gran guerra que se avecina entre los Caminantes Blancos y los Jon Snow se puede apreciar en las siguientes imágenes.

Los fans se han quedado con la boca abierta luego de ver las imágenes. No son han sido impactantes, sino épicas e impresionantes al mismo tiempo. ¿Es todo lo que uno estaba esperando? Sin duda alguna. ¡Aquí podrás ver el primer tráiler de la temporada final!

El tráiler de Game of Thrones empieza con Arya Stark (Maisie Williams) corriendo por los pasadizos de Winterfell con la cara ensangrentada, al parecer se está escapando de los posibles Caminantes Blancos que lograron entrar a la fortaleza. Por otro lado, se puede ver a Varys con cara de asustado y encerrado en una cueva junto a otras personas.

Luego de ello, los barcos de Euron, Sam y Bran hablando sobre el pasado de Jon Snow (Kit Harrigton). Cersei planeando algo nuevo. El ejército de Inmaculados que está desfilando por el territorio de Winterfell. Sansa Stark (Sophie Turner) viendo a los dragones volar y quedarse impresionada y mucho más...

Sin embargo, lo más llamativo del tráiler de Game of Thrones sin duda alguna es la gran batalla que estarán enfrentando todos los vivos contra los Caminantes Blancos. El ejército de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) está a punto de librar la pelea más grande de toda su vida. ¿Lograrán vencer?

Game of Thrones temporada 8 llegará el próximo 14 de abril.

Aquí podrás ver el tráiler de Game of Thrones en su idioma original

¿Cuántos capítulos tiene cada temporada de Game of Thrones?

Desde la primera temporada hasta la sexta cuentan con 10 capítulos cada una. Recién en la septima temporada cortaron esto y cambiaron a siete episodios y, en la octava y última temporada, contará solo con seis. Game of Thrones empezó a filmarse a mediados de 2010 y se estrenó recién el 17 de abril de 2011. Desde entonces no paró.

¿Cuántos capítulos tiene la octava temporada de Game of Thrones?

La serie de HBO se estrenará el próximo 14 de abril y solo contará con seis capítulos. Sin embargo, la duración de estos será de más de una hora, por lo que muchos actores de Game of Thrones declararon que se tratarán de mini películas.

Game of Thrones: ¡En exclusiva! Te mostramos las primeras imágenes de la temporada final

Queda poco más de un mes para que finalmente todos podamos disfrutar del estreno de la esperada octava temporada de Game of Thrones, y pese a que no queda mucho tiempo, HBO aún no lanza el tráiler que los fanáticos piden a gritos, sin embargo, la empresa televisiva decidió sorprenderlos de otra forma.

Y es que aprovecharon el inicio de esta semana para publicar el material promocional de la serie, además de unos nuevos vistazos. La revista Entertainment Weekly en el marco de su edición dedicada a Game of Thrones, dio a conocer 16 portadas donde se puede ver a los protagonistas de la historia.