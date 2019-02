Oscar 2019: Queen tocará 'Bohemian Rhapsody' en la gala

Una buena noticia para los fanáticos de la banda Queen. Los Premios Oscar 2019 se celebrarán este domingo 24 de febrero y una de las sorpresas de la gala será la presentación de Queen, que tocará 'Bohemian Rhapsody' en la ceremonia.

La presentación de la mítica banda se da luego del éxito que tuvo la película Bohemian Rhapsody, la cual narra la vida de Freddy Mercury, y que cuenta con cinco nominaciones a los Oscar.

Sin embargo esta noticia no es del agrado de muchos, ya que el grupo liderado por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, se presentarán junto a Adam Lambert quien será el vocalista.

A muchos fanáticos de la banda no les agrada que Lambert sea el intérprete de las canciones y prefieren al cantante Marc Matel, quien para muchos posee una voz parecida al desaparecido Freddie Mercury.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ