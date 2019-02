Oscar 2019:¿‘El infiltrado del KKKlan’ podría ganar a ‘Mejor película’? [VIDEO]

Título original: BlacKkKlansman

Dirección: Spike Lee

Guion: Spike Lee, Kevin Willmott, David Rabinowitz, Charlie Wachtel (Libro: Ron Stallworth)

Música: Terence Blanchard

Fotografía: Chayse Irvin

Reparto: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Corey Hawkins, Robert John Burke, Paul Walter Hauser, Craig muMs Grant.

Trama:

A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro del departamento de policía de Colorado Springs. Pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y algunos de los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.

Crítica:

‘El infiltrado del KKKlan’ es una mezcla entre un tema realmente serio y una mediana dosis de humor sin arruinar ni llevar a los extremos una película perfectamente equilibrada. Es una crítica pasada y actual del país de Donald Trump que parecen mimetizarse.

La historia que se nos muestra ocurrió realmente, con algunas licencias propias de Spike Lee, pero dentro de todo, ocurrió. Ron Stallworth fue un verdadero policía que decidió hacer algo por su comunidad con un riesgo inminente, pero necesario.

John David Washington y Adam Driver hacen un trabajo en conjunto muy bien planteado. Washington encarna a un novato Stallworth, el primer policía afroamericano de su ciudad, que, sin querer, se infiltró en el Ku Klux Klan -¿Qué es el KKK?- un grupo racista, xenófobo, antisemita y homófobo que se ha dedicado a promover su discurso supremacista en algunas partes de Estados Unidos desde 1865.

Por otro lado, Adam Driver encarna a Flip Zimmerman, un policía judío y blanco. Por motivos obvios, Stallworth no podía ir a las reuniones del clan, es así como Zimmerman se convirtió en el alter ego y rostro de Ron Stallworth ante el KKK. Adam Driver realiza una actuación realista e inteligente, es por ello, que actualmente se encuentra nominado a ‘Mejor actor secundario’.

Terence Blanchard fue el encargado de la música. Un soundtrack que encajó en cada escena la melodía exacta que nos ambienta en una época llena de cambios sociales como los setenta.

Por cierto, Blanchard se encuentra nominado por esta película en el rubro a ‘Mejor banda sonora’.

Spike Lee es el cerebro de esta película. Lee es un director sin medias tintas, o lo amas o lo odias. No hay más. Su estilo es directo y controversial. Sus trabajos anteriores hablan de él y ‘El infiltrado del KKKlan’ es el resumen de todo una filmografía cargada de temas sociales y su lucha en contra del racismo en Estados Unidos.

‘La Academia’ se ha tardado casi 30 años en volver a nominarlo. Ojo, es su primera e injusta nominación a ‘Mejor director’, la anterior fue por ‘Mejor guion original’ en ‘Do the Right Thing’ o en español ‘Haz lo correcto’ en 1990.

Lee con grandes obras como ‘Malcom X’ o ‘La hora 25’ es un debutante en la terna de competidores a lo mejor en dirección.

La labor que Lee ha tenido en la industria cinematográfica es amplia y valiente, no por nada se le entregó un ‘Oscar honorífico’ en el 2016, que no quiso recoger. Ese año denunciaba la ausencia de actores afroamericanos en la lista de candidatos por segundo año consecutivo; Mostrándole al mundo la hipocresía del jurado hollywoodense.

Tres años después del premio honorífico, todo ha cambiado. ‘La Academia’ se ha tomado en serio el tema de la diversidad , y casi , todas las películas que se encuentran compitiendo en la categoría a ‘Mejor película’ tienen un alto contenido social, racial y político.

En términos de justicia y de coyuntura ‘El infiltrado del KKKlan’ tiene todo para llevarse el gran premio, más el hecho de que se encuentre nominado en 6 categorías y en apartados de gran relevancia como ‘Mejor montaje’, ‘Mejor guion adaptado’ y ‘Mejor director’, que claramente son importantes para valorar toda un largometraje.

Ahora, ¿‘El infiltrado del KKKlan’ podría ganar a ‘Mejor película’? - La respuesta es no. Y la negativa no es por la calidad de la cinta, todo lo contrario, es por un tema de estadística. El mayor logro que tiene hasta el momento es ser la ganadora del ‘Gran Premio del Jurado’ en el ‘Festival de Cannes’, pero en la temporada de premios cercanos al ‘Oscar’ no ha obtenido ningún logro significativo.

Durante las últimas semanas ‘El infiltrado del KKKlan’ y Spike Lee han subido , poco a poco, en las quinielas de algunas páginas especializadas, como el Gold Derby donde se encuentran en el tercer y segundo puesto de preferencia ,respectivamente ,para ganar a ‘Mejor película’ y ‘Mejor director’.

Aún nada es seguro y pese que ‘Roma’ pisa fuerte y ‘La favorita’ también, nada está dicho.

Entre 1 al 10, tiene un merecido 8.