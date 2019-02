Capitana Marvel: Primeras impresiones afirman que 'Goose' es la verdadera estrella

Capitana Marvel es una de las cintas más esperadas del Universo cinematográfico de Marvel la cual se estrenará meses antes del Avengers 4: Endgame. Protagonizada por Brie Larson. la película ya pudo ser vista por prensa especializada quienes han sorprendido con sus primeras impresiones.

Las primeras proyecciones de Capitana Marvel coronan a Goose, su gato de compañía, como la gran estrella de la película. En menos de dos meses, la próxima película de Marvel Studios llegará oficialmente a las salas de cine. Brie Larson da vida a Carol Danvers en la cinta, pero todo cabe indicar que el felino eclipsará a la protagonista.

Como se sabe, Capitana Marvel estará ambientada en 1995, antes de los eventos de la primera película de Iron Man que dio inicio a todo el Universo cinematográfico de Marvel en el 2008.

De acuerdo a las declaraciones del periodista Steven Weintraub, editor del portal Collider, las primeras conversaciones después luego de ver la película giraron en torno a Goose.

Hearing #CaptainMarvel screened. After it ended everyone was talking about the cat. Stole the show. Must. See. This. Movie. Stat. pic.twitter.com/WRozSmpbdX