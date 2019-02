Birds of Prey podría convertirse en una trilogía que incluiría el cómic Gotham City Sirens

Todas las noticias del mundo DC han caído sobre la salida de Ben Affleck para el papel de Batman, en la próxima película que contará con la dirección de Matt Reeves. Además, que se pudo conocer que en esa cinta, habrá varios villanos. Aunque no fueron las únicas revelaciones, pues Birds of Prey también se hizo presente en la semana.

Al respecto del proyecto ‘The Batman’, un portal decidió hacer un artículo donde desglosan en una galería, los famosos que posiblemente se conviertan en los nuevos villanos de la cinta del Caballero de la Noche en la pantalla grande.

Pero lejos de las especulaciones que nacieron en este sitio, entre los nombres de los villanos que le hicieron la vida imposible a Batman en los cómics, se puede leer información muy interesante al respecto de la próxima película de este universo, es decir, de Birds of Prey.

Sobre una posible aparición de ‘Catwoman’ en la película de Batman, el portal ‘The Hollywood Reporter’ lanzó el rumor que “Birds of Prey conducirá a una trilogía compuesta por las películas Gotham City Sirens y Birds vs. Sirens, ciertamente Catwoman no se mantendrá fuera de la pantalla por mucho tiempo”.

Recordemos que ‘Gotham City Sirens’ era el proyecto que David Ayer estaba tratando de terminar después de hacer el ‘Escuadrón Suicida’, sin embargo, Birds of Prey apareció como prioridad en los planes del estudio y fue por eso que la producción quedó descartada de momento, aunque en realidad, los planes de Warner Bros serían otros.

Además, resaltemos que Gotham City Sirens corresponde al nombre del cómic publicado entre 2009 y 2011 y que tiene el foco en algunos de los personajes femeninos más famosos de la ciudad criminal, como la mencionada ‘Catwoman’, ‘Poison Ivy’ además de ‘Harley Quinn’.

Así que teniendo a esta última mencionada ya establecida en las películas de DC con un rol importante, sin lugar a dudas, la idea no suena tan descabellada, pero hasta que no se haga oficial, seguirá en el terreno de los rumores.

Otro punto a tener en cuenta, es que la trilogía apunta a una continuidad que llevaría a un encuentro entre dos equipos distintos, algo que tras ‘La Liga de la Justicia’ parecía que no se iba a repetir en los planes para las futuras películas del DCEU.

Por ahora los rumores son parte de este universo, pero una eventual trilogía de Birds Of Prey depende bastante de la recepción de la primera película, por lo que si Black Canary, Huntress y compañía no son de la atracción del público, es muy poco posible que el plan final se pueda completar.