Oscar 2019:¿‘Nace una estrella’ podría ganar a ‘Mejor Película’? [VIDEO]

Título original: A Star Is Born

Dirección: Bradley Cooper

Guion: Will Fetters, Bradley Cooper, Eric Roth (Historia: William A. Wellman, Robert Carson)

Canciones: Lady Gaga, Bradley Cooper, Luke Nelson

Fotografía: Matthew Libatique

Reparto: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos, Bonnie Somerville, Dave Chappelle, Michael Harney, William Belli, Rebecca Field, D.J. Pierce, Steven Ciceron, Andrew Michaels

Trama:

Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera rumbo a la fama. No obstante, el camino será más duro de lo que imaginaba.

Crítica:

Antes que todo, mucho antes de comenzar esta crítica o este análisis, es importante precisar que ya existían cuatro versiones de esta historia, cada una con un estilo diferente y una generación distinta, pero con una trama que captó la atención del público de su época, respectivamente.

La versión de Bradley Cooper es bastante personal y moderna, sin dejar de tener la ternura y la autodestrucción de las cintas anteriores. Cooper ha tomado uno de los mayores riesgos de su carrera al decidir dirigir, actuar y cantar en una película que podía hundirlo en el pozo de buenos actores, pero de mediocres directores.

Y como en un final feliz, su debut ha sido por todo lo alto.

‘A star is born’ se encuentra nominado en ocho categorías en el ‘Oscar 2019’: ‘Mejor película’, ‘Mejor actor’, ‘Mejor actriz’, ‘Mejor actor de reparto’, ‘Mejor canción’, ‘Mejor mezcla de sonido’, ‘Mejor fotografía’ y ‘Mejor guion adaptado’. No sorprendieron sus nominaciones; era un hecho que se encontraría en contienda, pero el no estar nominado a ‘Mejor director’ y ‘Mejor montaje’ le resta puntos importantes para llevarse el máximo premio de la noche.

Es cuestión de historia.

Lamentablemente, para los amantes de la cinta, la película no ha ganado ningún premio importante dentro de los meses de premiaciones. Mejor suerte han corrido en las categorías de ‘Mejor canción’ y ‘Mejor actriz principal’. ‘Shallow’, el tema emblema de la cinta, se impuso en los ‘Globos de Oro’ y se encuentra nominada a tres Grammys en categorías de ‘Grabación del año’, ‘Canción del año’ y a ‘Mejor dúo pop’.

Lady Gaga se encuentra compitiendo por su interpretación de Ally. En estos momentos, no es la favorita, pero obtuvo un sorpresivo empate con Glenn Close en los ‘Critics' Choice Awards’, ,y pese que su camino hacía al Óscar ya se ve bastante difícil luego de que Close ganara en los ‘SAG Awards 2019’, sigue siendo una de las candidatas más voceadas para llevarse la estatuilla.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, es quién sostiene toda la película con su debilidad y fortaleza, pero sobre todo con su voz. Gaga se transmuta en una Ally realista, llena de ilusiones, pese a sus miedos interiores. La complicidad que tiene la cantante con Bradley Cooper sobresale de la pantalla. Durante toda la cinta ya no observamos personajes de ficción sino a un director con su musa.



Un dato que no se puede pasar desapercibido: Lady Gaga en la segunda nominada en la historia en participar en las categorías de música y actuación en una misma edición de los Óscar, siendo Mary J. Blige la primera en lograrlo en el año 2018.

Retornando: ¿‘Nace una estrella’ podría ganar a ‘Mejor Película'? La respuesta es no. Para ‘La Academia’, la película no ha renovado el género, ni ha mostrado nada que no se haya visto antes. Es la quinta adaptación de una saga que inició en 1932 con la dupla, Lowell Sherman y Constance Bennett, en un cinta que se llamó ‘What Price Hollywood?’, que fuera el germen de la historia ‘Nace un estrella’ que continuó con Fredrich March y Janet Gaynor en 1937, teniendo dos remakes: el primero con James Mason y Judy Garland en 1952, y el segundo con Kris Kristofferson y Barbra Streisand en 1976.

Pese que la cinta de Cooper sea una buena adaptación millennial, no podría ganarle a largometrajes que sí aparecen en la terna de ganadores como ‘Roma’ y ‘La favorita’. Simples matemáticas, las estadísticas y el no estar nominado a categorías claves la hacen una justa candidata, pero una perdedora inminente de ganar a ‘Mejor Película’.

Eso sí, se encuentra entre las mejores del 2018 y ha roto cualquier estigma o prejuicio que se le tenía a Bradley Cooper y Lady Gaga. ‘Nace una estrella’ es un conjunto de buenas actuaciones, excelentes canciones y un guion más que aceptable. Del 1 al 10, tiene un merecido 8 1/2