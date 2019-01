Capitana Marvel: nuevo personaje sorprende a los fanáticos de la cinta [FOTO]

Los primeros visionados de la primera película de Marvel para este 2019, 'Capitana Marvel', han dirigido la emoción y curiosidad hacia un nuevo personaje de la cinta: "Goose", el gato de la protagonista, Carol Danvers.

Este pequeño felino de color camello parece haberse robado el protagonismo de esta cinta que narra las vivencias de Carol Danvers como la 'Capitana Marvel'. Así comentaron algunos espectadores, quienes no han hecho pública sus opiniones sobre la película por un contrato establecido antes de ingresar a estas funciones especiales.

Steven Weintraub, periodista de la web Collider, señaló vía Twitter que tras la exhibición de esta cinta de Marvel Studios, el gato fue el tema de conversación de todos los asistentes. "Me enteré que Capitana Marvel tuvo una función. Después de que terminó todos estaban hablando del gato. Se robó el show. Deben.Ver. Esta. Película. Inmediatamente", señaló el periodista en la red social.

Hearing #CaptainMarvel screened. After it ended everyone was talking about the cat. Stole the show. Must. See. This. Movie. Stat. pic.twitter.com/WRozSmpbdX