Netflix anunció 'Ant man and the Wasp', pero fans hallaron amarga sorpresa

A través de los avances que muestra Netflix a cada inicio de mes, la compañía de streaming anunció la llegada de la película de Marvel 'Ant-Man and the Wasp'.

Fanáticos de la historia quedaron encantados con la noticia y esperaron hasta el 29 de enero para poder ver la historia protagonizada por Paul Rudd como Scott Lang. La alegría de los fans se detuvo cuando al buscar no encontraron la película.

Si bien portales internacionales reportaban que 'Ant-Man and the Wasp' había llegado a Netflix, los usuarios del servicio no se percataron que solo se trataba para la región de Estados Unidos y Canadá.

La decepción de los fans ha sido tal, que han utilizado redes sociales como Twitter y Facebook para mostrar su descontento con la noticia.

Ant-man and the Wasp, sinopsis oficial

"Tras lo sucedido en 'Capitán América: Civil War', Scott Lang (Paul Rudd) debe lidiar con las consecuencias de sus acciones como superhéroe y como padre. Mientras intenta equilibrar su vida familiar con sus responsabilidades como Ant-Man, Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) y Hank Pym (Michael Douglas) recurren a él con una nueva misión. Scott debe, una vez más, ponerse el traje y aprender a luchar junto a 'La Avispa' mientras el equipo trabaja para descubrir secretos de su pasado"