The Crown: Gillian Anderson olvida 'X-Files' y será Margaret Thatcher en la serie

Lo que venía siendo un rumor, por fin ha sido confirmado. La actriz Gillian Anderson se ha integrado al elenco de la serie de Netflix 'The Crown' para su temporada 4.

Anderson, famosa en el mundo por darle vida a la agente Dana Scully en la serie 'X-Files', encarnará a Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido entre el 1979 y el 1990, desde los inicios de su gobierno.

Se espera que para este año 'The Crown' nos presente su tercera temporada, la cual estará basada en la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Pero por el momento los nuevos capítulos no nos presentarán a Anderson. Será hasta el ciclo 4 que veremos a la actriz siendo la 'Dama de Hierro'. Para la prensa especializada, el papel de Anderson como Thatcher podría suponer que la acción se situará en los años 80, continuando con el escenario de la tercera.

Gillian Anderson en "Expedientes secretos X"

Nuevas caras en el reparto



La incorporación de Gillian Anderson al elenco original de la serie de Netflix no ha sido la única novedad, ya que Claire Foy y Matt Smith no continuarán interpretando en la tercera temporada de la serie a la Reina Isabel II y al príncipe Felipe, respectivamente. Sus puestos serán tomados por Olivia Colman ('The Favourite') y Tobias Menzies ('Outlander').