Glass: canal transmitirá 'El protegido' y 'Fragmentado' ante estreno de la cinta

Para el gusto de los fans, esta semana se estrenó en los cines “Glass”, saga que comenzó en el 2000 con “Unbreakable”, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson, y continuó en 2017 con “Split”, con James McAvoy.

En redes sociales, espectadores han quedado sorprendidos con la trama de Glass, que viene apostando por ver una vez más las cintas anteriores, con el fin de comprender mejor la trama de la película. Este sería el motivo por el cual HBO decidió emitir este domingo 20 Unbreakable y Split.

Las primeras dos entregas de la saga, dirigida por M. Night Shyamalan, serán emitidas en HBO este fin de semana en funciones seguidas.

En el caso de “Unbreakable”, el largometraje podrá ser visto a partir de las 6 de la tarde. En el caso de "Split”, la cinta llegará al canal a las 7:55 de la noche; justo antes de los episodios dos y tres de la tercera temporada de “True Detective”, la cual fue estrenada el domingo 13 de enero.

En redes sociales, fanáticos de la saga no se han demorado en compartir su emoción por ver una vez más sus cintas favoritas antes de ver Glass en el cine. "Gracias a HBO que pasarán Unbreakable. ¡¡Ya puedo ir a ver Glass!!", "Ya no tengo excusas para no ver Glass" y "Gente, si van a ver la película, tiene que haber visto antes Split y Unbreakable", son algunos de los comentarios que se logran leer en Twitter.