Globos de Oro 2019: "Vice" transformó a Christian Bale, pero recibió 6 nominaciones

Con seis nominaciones a los Globos de Oro 2019, la cinta protagonizada por Christian Bale como el vicepresidente de USA Dick Cheney, se ha posicionado como una de las candidatas a llevarse el galardón en mejor película de comedia, mejor director, mejor guion, y tres de las categorías de actores. 'Vice' es la nueva producción del director de “The Big Short” (2015), Adam McKay.

Estrenada el pasado 11 de diciembre en Estados Unidos, Vice, es una comedia acerca de la vida de Dick Cheney, un polémico político y empresario que fue parte del gabinete de George W. Bush como vicepresidente. Cheney asumió la presidencia 2 veces durante un par de horas mientras el mandatario estuvo bajo procedimientos médicos.

Si bien estamos acostumbramos a ver a Christian Bale pasar por extremas transformaciones, esta vez el actor interpreta a alguien con el doble de su edad. La estrella de Hollywood subió casi 20 kilos y entrenó un dialecto y acento americanos para darle vida a Cheney.

Para los medios especializados su actuación es lo más memorable en este largometraje de humor negro. El reparto además de Christian Bale, quien colabora con McKay por segunda vez, incluye a otros actores de renombre como Amy Adams, Steve Carell y Sam Rockwell.

El director Adam McKay dijo antes de su estreno que la cinta desataría más de una polémica, pero hasta el momento no ha habido alguna declaración de los implicados en la narrativa del filme. Bale comentó que no cree que Chaney vaya a hacer algún comentario al respecto y que seguramente cree que lo que se diga y se haga acerca de él no le interesa mucho.

Globos de Oro 2019 EN VIVO: ¿dónde y cuándo ver la ceremonia principal?

El domingo 6 de enero se desarrollara la ceremonia de los Globos de Oro, antesala a los premios Oscar. La entrega de los premios de cine y televisión más importante de la temporada que preside a la festividad antes citada, se emitirá desde el hotel Beverly Hilton, Los Ángeles, California e iniciará a las 7 PM (hora local).

Los premios Globos de Oro 2019 se emitirá a través de las redes sociales del evento (Golden Globes), en TNT y vía streaming desde la página oficial del canal en mención. Además, La República.pe trasmitirá el minuto a minuto de todos los detalles durante la ceremonia.