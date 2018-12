Netflix: 'Dumplin', la nueva comedia de Jennifer Aniston [VIDEO]

Netflix tiene todo listo para la época navideña y busca que sus usuarios realicen maratones con todos las películas que están próximas a estrenarse. Este es el caso de 'Dumplin', película producida por la plataforma de streaming, y que tienen como protagonista a Jennifer Aniston y Danielle Macdonald.

La historia de la película, que está muy alejada de la clásica cinta navideña, cuenta la vida de una adolescente (Danielle Macdonald) quien se enamora de un joven deportista cuando ingresa a trabajar a un centro de comida rápida. Sin embargo, para conquistarlo decide entrar a un concurso de belleza, donde su mamá es jurado (Jennifer Aniston).

Para participar, 'Dumplin', como es conocida la adolescente, pasa por una serie situaciones divertidas y que le dejarán una enseñanza. En la comedia, que se estrenará el próximo 07 de diciembre en Netflix, también cuenta con la participación de la estrella del programa 'RuPaul Drag Race'.

La cinta ha sido dirigida por Anne Fletcher y el guión estuvo a cargo de Anne Fletcher, la historia se basó en la novela del mismo nombre de Julie Murphy.

Lo particular de la historia es que Jennifer Aniston se ha sentido identificada con el relato, así lo hizo saber durante una entrevista.Ella señala que nunca llegó a ser la modelo que su madre habría querido. "Mi madre era modelo y todo se trataba de cómo se veía y cómo era yo", confesó la exesposa de Brad Pitt. "No salí la niña modelo que ella esperaba, y fue algo que realmente me impactó".