Game of Thrones: Primera imagen oficial de la octava temporada es revelada

Game of Thrones cada vez más cerca. La serie estrella de HBO ha publicado la primera imagen de su octava y última temporada a estrenarse en el 2019.

Jugando un poco con las ansias de sus fanáticos, parte del elenco de Game of Thrones ha sido fotografiado para aparecer en la portada de la revista Entertainment Weekly. ¿Adelanto fue revelado?

Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) fueron los encargados de regalarle a los fanáticos la primera imagen de la octava temporada de Game of Thrones.



The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U