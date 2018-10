The Walking Dead 9x01: última víctima genera conmoción entre sus fans [VIDEO]

Como lo advirtió Norman Reedus, la novena temporada de The Walking Dead tenía muchas sorpresas para los admiradores de esta serie, que hasta la fecha, ya cobró la vida de sus personajes más queridos por la audiencia.

El primer capítulo de la nueva entrega de la exitosa serie de ficción zombis, The Walking Dead, ha saltado un año y medio en la línea del tiempo para mostrar cómo ha cambiado la vida en las distintas comunidades de supervivientes desde que terminara la guerra con los 'Salvadores', pero con la amenaza de Negan fuera de la acción, el principal peligro sigue presente.

Tras salvar a Ezekiel (Khary Payton) de una muerte casi segura, finalmente el que acaba muriendo por causa de una mordedura es Ken (AJ Achinger), uno de los residentes de Hilltop.

Siendo la muerte del joven la que conduce a la segunda y probable víctima más impactante, Gregory, que acaba siendo desenmascarado y ejecutado en plena luz de la luna con el resto de aldeanos de Hilltop.

El actor que encarna a Gregory, Xander Berkeley, no está para nada contento con la manera en que la serie ha decidido despedirse de su personaje, pese a que el destino del ex líder de Hilltop es muy parecido al que le depara en los cómics de Robert Kirkman, en el que también es ahorcado públicamente tras intentar terminar con la vida de Maggie.

"Un ser tan despreciable como Gregory no puede seguir vivo tanto tiempo, así que no me sorprendió cuando me enteré, incluso aunque fuese en el último minuto y ya se me hubiese preparado para esperar un camino diferente", explicó Xander Berkeley (Gregory).

En declaraciones para Entertainment Weekly, el actor manifestó que la muerte de su personaje le parece "abrupta y repentina" y confiaba en que hubiese tenido lugar más "elegante".