Game of Thrones: Sophie Turner revela que el final de la serie decepcionará a muchos

Sophie Turner es una de las actrices más reconocidas del momento y no solamente por interpretar a Sansa Stark en la serie de HBO, 'Game of Thrones', sino también por su aparición en dos de las películas de X-Men (Apocalipsis y Dark Phoenix). El origen de su fama, no obstante, tuvo su raíz en la saga de George R. R. Martin que está próximo a llegar a su fin con su octava temporada.

Como el tiempo de espera es muy largo para todos los seguidores ya que su estreno está previsto para mediados del 2019, la actriz dio algunos detalles del final de la serie inspirada en el conjunto de novelas adelantando que generará una gran división entre los fans.

Aunque ya había declarado en anteriores oportunidades que la temporada final sería "la más sangrienta de todas", ahora ha brindado una breve entrevista con el medio IGN, en el que ha agregado que no todo el mundo estará contento con el desenlace de la historia que se desarrolla en Westeros.

"Creo que será interesante ver la reacción de la gente, pero para mí leer el guión fue muy descorazonador cuando en la última página ponía 'fin de Juego de Tronos'. Fue muy emotivo", destacó la joven actriz. Además, acerca de su personaje en la trama, indicó que "toma posesión de lo que le queda" y es una fiel prueba de la evolución que ha tenido Sansa desde la primera temporada pasando de una niña ingenua y débil hasta una de las mujeres más reflexivas y seguras.

"Creo que no todos van a estar contentos, no puedes complacer a todos. Mis series de televisión favoritas son Los Soprano, Breaking Bad y The Wire, y todas terminaron de aquella manera... Nunca va a satisfacer", recordó la actriz que dará vida también a Jean Grey en 'X-Men: Dark Phoenix' acerca de las declaraciones que dio su compañero Kit Harington sobre la producción de HBO.