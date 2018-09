Creative Arts Emmy Awards 2018: Lista completa de ganadores

El último sábado se realizó la edición número 70 de los premios Emmy de las Artes Creativas, en donde se reconocen las producciones de las series más famosas y logradas de la televisión en el período 2017-2018. El anuncio, que fue realizado en el Microsoft Theater de Los Ángeles, estuvo presentado por actores famosos como Bryan Cranston, Lisa Kudrow, RuPaul, James Corden, entre otros.

A continuación, puedes apreciar a las categorías con sus respectivos ganadores, en donde los más premiados fueron las series 'Game of Thrones' y 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'.

Cinematografía para una serie de una sola cámara (media hora): "Atlanta".

Peluquería para una serie de una sola cámara: "Westworld".

Maquillaje para una serie de una sola cámara (no protésica): "Westworld".

Programa para niños: "The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special".

Trajes contemporáneos: "El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story".

Logro creativo en medios interactivos dentro de un programa con guión: "Westworld".

Programa interactivo original: "NASA JPL: Gran Final de Cassini".

Edición de una sola cámara para una serie dramática: "The Handmaid's Tale".

Edición de una sola cámara para una serie o película limitada: "Black Mirror: USS Callister".

Edición de sonido para series , películas o especiales limitados: "Black Mirror: USS Callister".

Actriz invitada en una serie dramática: Samira Wiley, "The Handmaid's Tale".

Edición de sonido para una serie de comedia o drama (media hora) y animación: "Atlanta".

Mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (media hora) y animación: "Barry".

Mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (una hora): "Game of Thrones".

Edición de sonido para una comedia o drama (una hora): "Stranger Things".

Diseño de producción para un programa narrativo (media hora o menos): "GLOW".

Diseño de producción para el programa narrativo contemporáneo: "The Handmaid's Tale".

Diseño de producción para una narración de un período narrativo o programa de fantasía: "Game of Thrones".

Disfraces de fantasía / ciencia ficción: "Game of Thrones".

Supervisión musical: Robin Urdang, Amy Sherman-Palladino, Dan Palladino, "La maravillosa señora Maisel".

Coordinación de truco para una serie de comedia o programa de variedad: "GLOW".

Coordinación de acrobacias para series dramáticas, series limitadas o películas: Rowley Irlam, "Game of Thrones".

Actor invitado en una serie dramática: Ron Cephas Jones, "This Is Us".

Composición musical para una serie limitada, película o especial (partitura dramática original): Cyril Aufort, "Marcha de los pingüinos 2: El próximo paso".

Composición musical para una serie (partitura dramática original): Ramin Djawadi, "Game of Thrones".

Diseño del título principal: "Counterpart".

Título original del tema principal de la música: Carlos, Rafael Rivera, "Godless".

Efectos visuales especiales en un papel secundario:"Alienist".

Efectos visuales especiales: "Game of Thrones".

Maquillaje con prótesis para una serie limitada, película o especial: "Game of Thrones".

Trajes de época: "The Crown".

Cinematografía para una serie multicámara: Gary Baum, "Will & Grace".

Edición de imágenes multicámara para una serie de comedias: "Will & Grace".

Edición de una sola cámara para una serie de comedias:"The Marvelous Mrs. Maisel".

Actriz invitada en una serie de comedias: Tiffany Haddish, "Saturday Night Live".

Actriz en una serie de comedia o drama breve: Christina Pickles, "Break a Hip".

Actor en una serie breve de comedia o drama: James Corden, "James Corden's Next James Corden".

Serie de comedia o drama breve: "James Corden's Next James Corden".

Comercial: "The Talk", P & G, "My Black is Beautiful".

Cinematografía para una serie o película limitada: Mathias Herndl, "Genius: Picasso".

Peluquería para una serie o película limitada: "El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story"

Maquillaje para una serie o película limitada, sin prótesis:"El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story".

Mezcla de sonido para una serie o película limitada: "Genius: Picasso".

Programa animado: "Rick y Morty: Pickle Rick".

Programa animado de formato corto: "Robot Chicken".

Interpretación de voz en off: Alex Borstein, "Family Guy".

Casting para una serie de comedia: "The Marvelous Mrs. Maisel".

Casting para una serie limitada: "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Casting para una serie dramática: "The Crown".