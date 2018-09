Capitana Marvel: primeras imágenes oficiales de la esperada cinta sorprende a miles [FOTOS]

Alerta de spoiler. Lo que todos los fans de Marvel estaban esperando. Aquí tenemos las primeras imágenes de Capitana Marvel, la película que se estrenará antes de la también ansiada cinta de Avengers 4. Para mantener a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con la expectativa han publicado las 10 primeras imágenes oficiales de la película.

Hace un par de días se filtraron fotografías del set de rodaje, pero ahora Marvel ha liberado las imágenes oficiales de la cinta protagónica de Brien Larson, interpretando a la famosa Caron Danvers, la primera mujer con una película propia en el UCM.

Como para seguir poniendo a mil por hora el corazón de los seguidores de este cómic, la empresa ha revelado detalles sobre la trama que tendrá el filme.

Desde el lanzamiento de las fotografías, en Internet ya circulan teorías sobre que significa cada una de ellas, por ejemplo: Según una de las fotos hace creer a los fanáticos que la película arrancaría con Carol teniendo poderes, motivo aparente por el que dejaría la Tierra y se reunirá a un grupo de élite de militares extraterrestres llamado (según los cómics) Starforce, que es liderado por el épico comandante que será interpretado por el actor Jude Law.

Pero eso no quedaría ahí, la heroína de Marvel optaría por regresar a casa y explorar algunos detalles sobre su pasado, en esta situación se podrá ver cómo adquiere sus poderes de Capitana Marvel y cómo funcionan todas sus habilidades.

Todas estas imágenes forman parte de la entrevista exclusiva que ofreció la actriz Brie Larson para Entertaiment Weekly, donde también dio pistas sobre lo que veremos el próximo marzo 2019.

“[Captain Marvel] tendrá un conflicto de carácter, Carol no podrá ser ella misma. Puede ser agresiva, puede tener mal temperamento, ser un poco ofensiva y provocativa. Es también rápida en saltar a las cosas, lo que la hace increíble en combate porque es la primera en salir ahí y no siempre espera órdenes. Pero no esperar órdenes es, en cierto modo, una flaqueza del personaje”, indicó para el medio estadounidense.

El reparto de Capitana Marvel está liderado por Brie Larson y a ella se unen Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Lashana Lynch, Lee Pace, Djimon Hounsou, Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Annette Benning. Esta cinta que llegará un mes antes de la segunda parte de Infinity War es dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck y será estrenada en los cines el próximo 7 de marzo en Perú.