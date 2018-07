Lanzan tráiler de "Orange is the new black" de la sexta temporada [VIDEO]

Se acabó el misterio. Para los fanáticos de la famosa serie "Orange is the new black" ya pueden disfrutar del intenso tráiler que revela algunas pistas de lo que se verá en la sexta temporada. Conoce aquí todos los detalles de los nuevos episodios.

Netflix liberó esta mañana el esperado adelanto de la ficción más controversial de su plataforma. "Las de naranjas" regresaron tras el impactante final que tuvo la quinta temporada, donde los sucesos que marcaron a Piper han marcado una serie de interrogantes.

Desde la cuenta oficial en YouTube de la plataforma de Streaming de series y películas se puede ver el tráiler que tiene una duración de 2 minutos y siete segundo, tiempo suficiente para resolver algunas dudas sobre cómo Chapman junto a sus compañeras afrontarán nuevos y peligrosos retos.

Luego de finalizar el gran motín en la quinta temporada de la serie Orange is the new black, vimos cómo las presas fueron distribuidas en dos grupos y trasladadas a un nuevo establecimiento, por ello, en la sexta entrega se verá a los personajes principales en dos cárceles diferentes.

En el tráiler se pudo ver que al ser trasladadas a otro centro penitenciario las convertirá en "nueva", un rango que las convertirá en blanco de peleas entre bandas rivales. También se mostrará el desarrollo del embarazo de Lorna.

El estreno de la temporada de "Orange is the new black" número seis está programada para el próximo viernes 27 de julio a través de Netflix, mientras que en el caso de España será el sábado 28 de julio por medio de Movistar+. Se espera que tenga el mismo número de capítulos que la anterior entrega.