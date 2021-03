Los organismos vivos, en menor o mayor medida, tienen la capacidad de regenerar sus tejidos. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos, la hidra de agua dulce, por ejemplo, es capaz de dividirse en dos cuerpos luego de seccionarse. La salamandra mexicana cuenta con una columna vertebral que recupera la utilidad de cualquier extremidad. En comparación a esos casos, los mamíferos presentan funciones limitadas porque son más complejos.

Un grupo de investigadores internacionales acaba de descubrir una habilidad a un nivel superior en el reino animal. Dos especies de babosas marinas, Elysia cf. marginata y Elysia atroviridis, pueden cortarse la cabeza para que sus cuerpos crezcan de nuevo en unas semanas.

Las babosas marinas han sorprendido a los científicos por su capacidad de reponer sus órganos luego de una autotomía. Foto: Sayaka Mitoh

Hay diversas hipótesis del porqué las babosas deciden reconstruirse después de la autotomía. El primer motivo se relacionaría a la eliminación de parásitos internos. En segundo lugar, se trataría de una evolución con el propósito de liberarse de los daños producidos por depredadores.

Este método fue replicado por babosas jóvenes y no por las más viejas. En cuestión a estas últimas, tras la incisión, sobrevivieron 10 días, no se animaban a comer y el proceso de regeneración jamás se detectó porque “probablemente no se pueden reproducir”, de acuerdo con Sayaka Mitoh, autora principal del estudio, de la Universidad de Mujeres de Nara en Japón.

De igual forma, Mitoh y el grupo de expertos creen, preliminarmente, que “células madre multipotentes” vuelven a modelar el cuerpo de las babosas marinas hasta en dos ocasiones durante sus vidas. “Seguimos explorando los mecanismos”, aseguró.

Mitoh vio por primera vez a un animal mutilado de esta especie en los tanques de su centro de estudios en Japón. Desde ese momento, observó cómo sus células se multiplicaban partiendo de la cabeza, además de distinguir sus latidos. “Me sentí realmente feliz y aliviado”, resaltó la estudiante de doctorado.

Otra característica de estas babosas es que se apoyan en la fotosíntesis: así generan su propio alimento cuando absorben la energía celular de las algas que comen, lo que les permite reemplazar su cuerpo al 80% en tres semanas.

“Dependen de la fotosíntesis justo después de la autotomía y cuando la comida escasea (...). Estamos muy interesados en estos pequeños animales”, declaró la primera firmante del artículo especializado.