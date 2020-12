Gran conjunción de Júpiter y Saturno 2020 HOY: cómo y a qué hora ver la ‘estrella de Navidad’

Este 21 de diciembre se produce la gran conjunción de Júpiter y Saturno 2020. Ambos planetas estarán tan juntos en el cielo que este fenómeno ha sido anunciado como una ‘estrella de Navidad’ en varias regiones de la Tierra. Asimismo, esta alineación planetaria coincide con el día del solsticio, que marca el inicio del verano en el hemisferio sur y el invierno en el hemisferio norte.

Aproximadamente cada 20 años, Júpiter y Saturno se alinean con la Tierra. Por eso, estos gigantes lucen más cerca entre sí en el cielo, lo que se conoce como la gran conjunción. Sin embargo, debido a la inclinación de las órbitas de los planetas, estos eventos no lucen siempre igual.

En este 2020, los planetas más grandes del sistema solar aparecerán más juntos de lo que se ha visto en el cielo nocturno en los últimos 794 años. También hubo una conjunción excepcional en julio de 1623, pero no ocurrió durante la noche.

¿Dónde se verá?

Este evento astronómico se verá desde casi todos los lugares de nuestro planeta (no se verá solo en las regiones polares), siempre y cuando el cielo no esté nublado. No obstante, mientras más cerca uno este de la línea del Ecuador, podrá disfrutar durante más tiempo la gran conjunción.

Hoy, estarán visibles, en todo le mundo, Júpiter y Saturno, mirando hacia el oeste. Están muy cerca uno al otro #GranConjuncion #Granconjunction #SaturnJupiterConjunction pic.twitter.com/9yjMVhZEud — Asismet (@Asismet_IF) December 20, 2020

¿A qué hora se verá la conjunción de Júpiter y Saturno?

El portal especializado Time and Date detalla que el momento exacto de la conjunción será este 21 de diciembre a las 18.20 UTC (tiempo universal coordinado). En Europa, podrán apreciar el fenómeno desde ese momento. En América, deberán esperar hasta después del atardecer.

Los especialistas recomiendan estar atentos desde media hora después de la puesta de Sol, ya que Júpiter y Saturno serán visibles durante poco tiempo (entre 60 y 90 minutos) antes de desaparecer por el horizonte.

En Lima, Perú , desde las 7.00 p. m.

En Buenos Aires, Argentina , desde las 8.30 p. m.

En La Paz, Bolivia , desde las 7.30 p. m.

En Santiago, Chile , desde las 9.20 p. m.

En Bogotá, Colombia , desde las 6.20 p. m.

En Madrid, España , desde las 6.20 p. m.

En Ciudad de México , desde las 6.30 p. m.

En Caracas, Venezuela, desde las 6.40 p. m.

¿Cómo ver la gran conjunción?

No será necesario usar instrumentos para la observación. Las personas deben mirar hacia el sector de cielo entre el oeste y el suroeste, donde pasó el Sol antes del atardecer.

Por su mayor cercanía a la Tierra, Júpiter lucirá como un punto de luz más grande y brillante que Saturno. Ambos aparecerán casi pegados a simple vista.

La NASA recomienda buscar un lugar donde el sector del cielo que se debe mirar esté despejado, tanto de nubes como obstáculos (una montaña cercana o edificios). Un parque o el campo son buenas opciones, así como un lugar elevado.

La agencia espacial indica que, si se cuenta con binoculares o un telescopio pequeño, es posible que se vea las cuatro lunas grandes de Júpiter.

Transmisiones en vivo

Observatorios de diversas partes del mundo transmitirán en directo la observación de este excepcional fenómeno natural.

El Observatorio de Lowell, con sede en Arizona (EE. UU.), realizará una transmisión en vivo desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

Virtual Telescope, con sede en Roma (Italia), realizará su transmisión en directo desde las 10.30 a. m. (hora peruana).

El observatorio en línea Slooh, con sede en Islas Canarias (España) y Santiago (Chile), transmitirá desde las 2.00 p. m (hora peruana).

¿Se verá la ‘estrella de Belén’ en 2020?

Esta gran conjunción de Júpiter y Saturno también ha sido anunciada como ‘la estrella de Belén’. Esto se debe en parte a que el fenómeno astronómico se produce poco antes de las celebraciones de Navidad, pero también se ha especulado sobre su relación con el astro que, según el relato de la Biblia, guio a los magos hasta el Niño Jesús.

Algunos astrónomos han tratado de identificar qué evento celeste pudo llamar la atención de las personas de Medio Oriente en aquella época, ya que no pudo ser una estrella cualquiera.

Se estima que una conjunción planetaria como Júpiter-Saturno o Júpiter-Venus pudo ser la estrella de Belén, aunque nadie puede determinar con certeza la relación de un fenómeno astronómico con la historia cristiana.