Nerón, Calígula y otros emperadores romanos ‘reviven’ en imágenes de inteligencia artificial

La inteligencia artificial hizo posible la ‘resurrección’ de grandes emperadores del otrora Imperio Romano. Con esta tecnología se pueden ver los rostros de figuras históricas como Augusto, Nerón, Adriano o Calígula, reportó el sitio especializado Live Science.

Los emperadores romanos se han visto mayormente a través de bustos y cientos de esculturas que se conservan con el pasar de las décadas. Pero ahora el director de fotografía y diseñador de realidad virtual canadiense, Daniel Voshart, fue más allá.

Con aprendizaje automático, un mecanismo de algoritmos informáticos que aprenden a través de la experiencia, se aplicó en una red neuronal llamada Artbreeder y así Voshart logró explorar en sus facciones para conseguir elementos más detallistas.

Todos los emperadores romanos 'retratados'. Imagen: Daniel Voshart

Analizó 800 bustos para modelar formas faciales, rasgos, cabello y piel, de manera que se consiguiera un semblante lo más realista posible. Con Photoshop también agregó detalles concretos que se plasmaron en monedas, obras de arte y descripciones escritas.

“Hay una regla de oro en la programación de computadoras llamada ‘basura dentro de la basura’, y se aplica a Artbreeder”, indicó el portal WordsSideKick en un correo electrónico. “Con un busto bien iluminado, bien esculpido con poco daño y características faciales estándar será bastante fácil de obtener un resultado”.

“Utilizando la herramienta de red neuronal Artbreeder, Photoshop y referencias históricas, he creado retratos fotorrealistas de emperadores romanos”, añadió Voshart.

Para este proyecto, apuntó, transformó o restauró narices y orejas, entre otras partes del cuerpo. Se trata de casi mil imágenes de bustos para mostrar a los 54 emperadores del Principado (27 a. C. al 285 d. C.). Por eso, no aparece Julio César .

