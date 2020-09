Descubren un cráter gigante en los suelos de permafrost en Siberia

View this post on Instagram

#Гидролакколит или воронка на поверхности земли. В Ямальской тундре обнаружена новая, семнадцатая по счёту воронка, очень больших размеров. Ученые изучают необычное явление, начиная с 2014 года, когда была обнаружена первая воронка. Ученые называют это явление — гидролакколиты. В народе — бугуняха. Это бугры газового пучения. В мерзлоте образуется газонасыщенная полость, пустотное пространство заполненное газом с большим давлением. Когда давление газовой смеси превышает 12 атмосфер, поток большой силы, сопровождаемый громким звуком вырывается, разрывая земную поверхность вечной мерзлоты, разбрасывая глыбы льда и грунта на сотни метров образуя воронку цилиндрической формы, глубиною до 50 метров с идеально круглыми формами. Уникальность нынешней находки в том, что она в отличном состоянии, что позволит учёным детально изучить воронку.