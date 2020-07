Duración de anticuerpos contra la COVID-19 depende de qué tanto te enfermes, según estudio

Un equipo de científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos) descubrió que en personas con casos leves de coronavirus, los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 se reducen drásticamente durante los primeros tres meses tras el contagio.

Así lo expusieron F. Javier Ibarrondo y el resto de expertos de la Escuela de Medicina de la universidad en un artículo publicado en The New England Journal of Medicine el martes 21 de julio.

“Nuestros hallazgos plantean la preocupación de que la inmunidad humoral contra el SARS-CoV-2 puede no ser duradera en personas con enfermedad leve, que componen la mayoría de las personas con COVID-19”, escribieron.

En el estudio se analizaron los anticuerpos tomados de la sangre de 34 pacientes (20 mujeres y 14 hombres) que se habían recuperado tras haber padecido síntomas tenues, solo dos recibieron oxígeno suplementario de bajo flujo, pero no necesitaron remdesivir.

La primera medición la obtuvieron a una media de 37 días luego de presentar la sintomatología y la última tras una media de 86 días. Determinaron que los anticuerpos producidos por el organismo se disminuyeron en menos de tres meses.

De continuar ese ritmo, los anticuerpos contra el coronavirus podrían desaparecer totalmente en cuestión de un año, apuntaron los especialistas.

“Se desconoce el papel protector de los anticuerpos”, afirmaron. Como la descomposición temprana después de la exposición antigénica viral aguda es aproximadamente exponencial, encontraron una “pérdida de anticuerpos que fue más rápida que la reportada para el SARS-CoV-1”; primo-hermano del actual coronavirus.

“Los resultados requieren precaución con respecto a los ‘pasaportes de inmunidad’ basados en anticuerpos, la inmunidad de rebaño y quizás la durabilidad de la vacuna, especialmente a la luz de la inmunidad de corta duración contra los coronavirus humanos comunes”, concluyeron.

No obstante, los científicos de Estados Unidos expresaron que se necesitan más investigaciones para definir un umbral de protección cuantitativa y una tasa de disminución de los anticuerpos antivirales más allá de los 90 días.