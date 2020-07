Crean prueba de sangre para detectar el cáncer cuatro años antes

La detección temprana es primordial para reducir la mortalidad en el cáncer. En esa línea un grupo de investigadores desarrolló un sencillo análisis de sangre que permite saber si una persona tiene uno de los cinco tipos más comunes de esta enfermedad cuatro años antes de que los métodos convencionales puedan diagnosticarlos.

Se trata del PanSeer, es simple y no invasivo. Y aunque aún se encuentra en fase preliminar, ha demostrado eficacia al detectar correctamente, en el 95 % de personas sin síntomas, cáncer de estómago, de esófago, colorrectal, de pulmón y de hígado, según reporta el estudio publicado en la revista Nature.

“Demostramos que se pueden detectar cinco tipos de cáncer a través de un análisis de sangre basado en la metilación del ADN hasta cuatro años antes del diagnóstico convencional”, describe el artículo.

Sin embargo, los investigadores destacan que el análisis no predicen el cáncer. Es decir, no revela si una persona podría o no desarrollar en el futuro el mal. Lo único que hace es detectar crecimientos cancerosos que aún no han causado síntomas. En otras palabras, identifica a pacientes con cáncer en etapas iniciales, pero que no saben que tienen la enfermedad.

El estudio fue llevado a cabo en China y Estados Unidos. Para las pruebas se empleó el plasma sanguíneo de individuos del país asiático recolectado entre 2007 y 2014. De momento, los resultados han sido alentadores, aunque con algunas limitaciones, como la incapacidad de identificar qué tipo de cáncer es el que se está desarrollando.

Aún así, “es un estudio emocionante”, opina para The Guardian el investigador y Dr. Eric Klein, del Instituto de Cáncer Taussig de la Clínica Cleveland, quien trabaja en un proyecto similar. “Existe la necesidad de tales pruebas para detectar cánceres para los cuales actualmente no existen paradigmas de detección efectivos”, agrega.

Kun Zhang, uno de los autores correspondientes del artículo y profesor del Departamento de Bioingeniería de la Universidad de California en San Diego (EE. UU.), señala que el objetivo final de la investigación es realizar el análisis de sangre de forma rutinaria en chequeos anuales, como forma de prevención. No obstante, concluye, la prioridad será evaluar a las personas con mayor riesgo.

“En función de los antecedentes familiares, la edad u otros factores de riesgo conocidos”, enfatiza.