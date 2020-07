‘Cazador de virus’ afirma que otro coronavirus aparecerá en la próxima década

El SARS-CoV-2 es el tercer coronavirus que salta de animales a humanos y no será el último, afirmó el reconocido ‘cazador de virus', Linfa Wang. El científico, quien también es director del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina de Duke-NUS (Singapur), aseguró que esto sucederá en la próxima década. No obstante, desconoce cuándo se producirá con exactitud y si el brote será “grande o pequeño”.

En un seminario en línea sobre la pandemia de COVID-19, Linfa Wang recordó que en 2013 advirtió sobre esta posibilidad y su predicción fue correcta tras la aparición del SARS-CoV-2. Ahora cree que este escenario volverá a repetirse.

“La propagación de otro coronavirus definitivamente va a suceder. La pregunta es cuándo. La otra incertidumbre es si será un brote grande o pequeño”, aclaró.

Wang lleva un cuarto de siglo estudiando los virus transmitidos por murciélagos. En 2018 publicó un estudio en el que reveló la primera evidencia de que las personas podrían contraer infecciones similares al SARS (2003) directamente de estos animales.

Al año siguiente, realizó una lista de vigilancia de virus en la revista Current Opinion in Virology. En dicho documento, Wang clasificó a los coronavirus como los más probables a causar una pandemia. Sus razones se basaban en que estos se propagan fácilmente al toser o estornudar, y se adaptan a una amplia variedad de huéspedes.

Para Wang, muchos animales podían ser un huésped intermediario entre los murciélagos y los humanos (cerdos, roedores, vacas, gatos de civeta y camellos). Además, los coronavirus sufren mutaciones y cambios genéticos que pueden transformar la cepa en una infecciosa, expuso entonces.

Entrevistado en junio de 2020 por la National Geographic, cuando ya se sabía del brote de COVID-19, Wang rememoró sus investigaciones sobre los coronavirus que provocaron las epidemias del SARS y el MERS y su relación con los murciélagos.

“Eso realmente me asustó porque sabíamos con certeza que hay cientos de miles de coronavirus circulando en murciélagos en todo el mundo y ahora tuvimos dos brotes importantes en el lapso de nueve años [...] Como científico tengo sentimientos muy encontrados. He estado advirtiendo a las personas y prediciendo lo que iba a suceder. Pero ahora que se demostró, siento que no debería haberlo predicho“, reveló.

Actualmente los científicos tienen presente estas advertencias y recomiendan prepararse para frenar un futuro brote. Muchos de ellos investigan y alertan constantemente a las autoridades sanitarias sobre virus potencialmente pandémicos.