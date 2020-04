Chilcano de pescado | Buenazo!

En estos tiempos, la consigna es no desaprovechar nada. Por eso, si vas a comprar pescado para preparar un rico ceviche, un sudado o el plato que más te guste, no olvides pedir los espinazos (sí, con cabeza, cola y todo). Solo estos insumos (que muchas veces preferimos no llevar porque no sabemos qué hacer con ellos) te aseguran el éxito de un chilcano de pescado, que se prepara fácil y, además, es muy nutritivo.

INGREDIENTES

Espinazo de 5 unidades de pescado aprox.

2 litros de agua

5 ramas de culantro

30 gramos de kion en trozos

5 dientes de ajo

3 tallos de apio en trozos

1 cebolla roja en trozos

500 gramos de filete de pescado en trozos

Sal al gusto

½ cebolla roja en juliana

1 ½ cucharadas de culantro picado

Para servir:

Limón

Ají limo

PREPARACIÓN

Hierve los espinazos de pescado en el agua. Cuando esté en ebullición, retira las impurezas del caldo con una espumadera.

Agrega las ramas de culantro, el kion, los dientes de ajo, el apio y la cebolla. Deja hervir por 45 minutos a fuego medio. Presiona los ingredientes durante la cocción para que suelten todo su sabor.

Cuando el caldo esté listo, cuélalo y colócalo en una olla limpia. Añade el pescado en trozos, sal al gusto y la cebolla en juliana. Deja cocinar hasta que el pescado esté cocido.

Al final de la cocción, incorpora el culantro picado.

Sirve el chilcano de pescado caliente. Puedes acompañar con yuyo cocido, limón y ají limo.

Porciones: 4

Tiempo de preparación: 1 ½ horas