¿Quieres ser un empresario digital? 5 Consejos clave para tener éxito

El Internet es un nuevo y prometedor campo de negocios; muchos emprendedores aprovechan para lanzar nuevos e innovadores productos o servicios, pero para tener éxito también se necesita: un servicio o contenido valioso, una tecnología fiable, un diseño centrado en el usuario o el público objetivo y un modelo de negocio que lo haga sostenible a largo plazo.

El especialista financiero Marco Poma, nos brinda 5 consejos claves para convertirse en un empresario digital:

1. Nunca dejes de aprender: Tu tiempo y fuerza de voluntad para iniciar un negocio digital también debe ir acompañado de conocimiento. Por ello, debes especializarte en temas relacionados al mundo digital, el conocimiento adquirido estará dirigido directamente a tu éxito, ya que así sabrás qué ideas nuevas presentar, brindar y ofrecer a tu público.

2. Enfócate en tu público: Nunca pierdas el norte de tu proyecto, que todo el esfuerzo de tu negocio, debe estar enfocado en tu público. Por tanto mantener una conexión con tu público es la clave. Asegúrate de tener un buena participación en redes sociales como son : LinkedIn, Twitter, Facebook y otras redes importantes que vayan con el rubro de tu negocio; ya que hay que aprovechar que a través de ellos se tendrá un mayor acercamiento entre emprendedor y cliente, y el impacto es notorio.

3.Establece tu equipo: Una de las tareas más difíciles para un empresario digital tiene que ver con conseguir el recurso humano que mejor se adapte a las necesidades de su empresa y que comparta su visión; Inicialmente al contar con pocos recursos económicos, enfócate en buscar gente con alta capacidad de aprendizaje, que se apasione con los objetivos de la empresa y que está dispuesto a salir de su zona de confort.

4. Siempre estar actualizado: El mundo de los negocios digitales es muy cambiante, por lo que vas a vivir una constante necesidad de capacitarte, estar al tanto de las nuevas tendencias y de la aparición de nuevas tecnologías, ya que estas puedan afectar directamente a tu negocio, y el efecto puede ser bueno o malo todo depende de qué tan rápido puedas reaccionar a estos cambios. Recuerda que por una mala planificación y mala gestión se puede llegar al fracaso, así que estate atento a los detalles que marcan la diferencia hoy en día.

5. No solo vendas, ayuda: Si bien tu objetivo es generar ingresos, no olvides que no todo es vender, sino también crear un enlace con tu público, volverlos una comunidad en la cual se ayuden mutuamente. Puedes brindar tips que vayan de acuerdo al rubro donde te encuentras, lo que más importa es que la información que brindes sea útil, relevante, confiable e interesante.

Recuerda que la diferenciación nos hace creíbles y diferentes a nuestra competencia. Hoy es un requisito importante tener valor único y ofrecer un valor agregado. Muchos sueñan con tener su negocio online, pero pocos se aventuran. Convertirse en un empresario digital es algo totalmente factible para quien lo decida, pero requiere de mucho esfuerzo y dedicación, por lo que, si quieres que tu negocio funcione, persigue tu sueño, y supera las dificultades. ¡No te rindas!