Uruguay le empata 0-0 a Bolivia en El Alto y Argentina clasifica al Mundial-2026

Uruguay arrancó este martes un trabajoso empate 0-0 ante Bolivia en El Alto, a 4.150 msnm, en las eliminatorias sudamericanas, y el resultado le permitió a Argentina ser el primer seleccionado sudamericano en clasificar al Mundial de Norteamérica-2026.

La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, sumó 21 puntos, igual que Brasil, y cierra el 'Top 4'.

El campeón del mundo Argentina, líder de la tabla, está con 28 puntos y estrenará su clasificación al Mundial este martes en el clásico ante Brasil.

Bolivia, a falta de 12 puntos por disputar, se mantiene en la ubicación de repesca, la séptima, con 14 unidades y sin posibilidad de alcanzar a la Albiceleste.

Los bolivianos aún deberán batallar duro para no perder la esperanza de repetir su histórica clasificación a Estados Unidos-1994, pues le pisan los talones Venezuela y Perú.

- Uruguay resistió tocando el cielo -

Uruguay resistió en el partido ante Bolivia que fue una tromba, especialmente en el segundo tiempo, para quedarse con las tres unidades. Presionó por izquierda y derecha, principalmente por un movedizo Miguel Terceros, y ensayó disparos de larga y media distancia.

Uruguay se mantuvo con la cautela necesaria para evitar desgastes innecesarios, aunque al cruzar la mitad del primer tiempo algunos jugadores evidenciaron cansancio.

Los charrúas siguieron el libreto: buscar el balón cuando era posible llegar al arco contrario, pero evitar cualquier desgaste innecesario.

Pero los pupilos del timonel Marcelo Bielsa se dieron modos para contener todos los embates de los locales. Optaron por retrasar sus líneas y cerrar todo resquicio que Bolivia pueda utilizar a su favor.

En la última línea, el capitán José María Giménez ordenó la defensa y todos cumplieron el rol de evitar la caída de su pórtico, mientras los bolivianos se desesperaron por quebrar la muralla visitante.

- Bielsa: Todos con problemas -

Bielsa reconoció: "no me salió tan bien" en Bolivia, respecto al trabajo planificado. "Pensé que de los jugadores que habían jugado con Argentina no sería mala idea que iniciaran cinco y terminaran otros cinco (ante Bolivia), eso fue lo que traté hacer, como verá no me salió tan bien", indicó.

Sobre el andar de Uruguay en las clasificatorias, donde terminó la primera vuelta más cerca en puntos del líder Argentina, Bielsa reconoció el bajón en el rendimiento.

Al ser consultado sobre si esa primera mitad de las eliminatorias fue mejor para sus dirigidos, Bielsa soltó: "Ninguna duda, el segundo segmento no está siendo igual".

Oscar Villegas, timonel boliviano, lamentó el resultado. Admitió que su equipo generó muchas jugadas de gol, pero falló en la puntada final. "Necesitamos un nueve que meta" el balón y anticipó que se debe trabajar para subsanar esta falencia.

Al reiniciarse la ronda premundialista, en junio próximo, Uruguay visita a Paraguay y Bolivia a Venezuela.

Alineaciones:

Bolivia: Guillermo Viscarra - Diego Medina (Yomar Rocha, 71), Luis Haquín (cap), José Sagredo (Roberto Fernández, 46), Efraín Morales - Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Robson Matheus (Moisés Paniagua, 46) - Miguel Terceros y Víctor Abrego (Carmelo Algarañaz, 62). DT: Oscar Villegas.

Uruguay: Sergio Rochet - Guillermo Varela (Nahitan Nandez, 61), Sebastián Cáceres, José María Giménez (cap), Mathías Olivera (Joaquín Piquerez, 56) - Manual Ugarte, Rodrigo Betancur, Christian Olivera (Facundo Pellistri, 45), Maximiliano Araujo - Federico Viñas (Darwin Núñez, 45) y Rodrigo Aguirre (Federico Valverde, 45). DT: Marcelo Bielsa.

jac/gfe