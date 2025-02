Inflación en Argentina cae al 2,2% en enero, la más baja desde julio de 2020

La inflación en Argentina continúa a la baja y fue de 2,2% en enero y 84,5% interanual, según cifras oficiales divulgadas este jueves tras más de un año de políticas de austeridad del presidente Javier Milei.

Se trata del dato mensual más bajo desde julio de 2020 y del primer dato de inflación interanual inferior al 100% desde enero de 2023, cuando fue de 98,8%, según el Instituto Nacional de Estadísticas (Indec).

"El (índice de precios al consumidor) IPC Nacional registró una variación de 2,2% en enero, confirmando la continuidad del proceso de desinflación. De esta manera, la inflación mensual fue la más baja desde julio de 2020", dijo el Ministerio de Economía en un comunicado a la prensa.

Milei celebró el dato vivando en su cuenta de X a su ministro de Economía, Luis Caputo: "Vamo' Toto (como apoda al funcionario). IPC enero 2,2%. Fin".

Mientras que Caputo señaló que "El 2,2% es la inflación más baja en casi 5 años (...) el proceso de desinflación continúa", también en X.

La suba de precios fue liderada por el rubro "Restaurantes y hoteles", con 5,3%, en plena temporada de vacaciones para los argentinos, mientras que en el extremo opuesto está el sector de "Prendas de vestir y calzado", que registró un descenso en sus precios de 0,7%.

La tendencia de inflación a la baja se mantuvo durante los últimos trece meses -con un leve repunte en agosto y diciembre- bajo el mandato de Milei, que implementó un ajuste fiscal y un recorte del gasto público, que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) fue de 4,7% del producto interno bruto (PBI).

Con su política económica, el gobierno consiguió el primer superávit fiscal anual desde 2010, pero como contracara se consolidó una recesión y en el primer semestre se produjo un salto de 11 puntos en la pobreza, que afectó al 52,9% de la población. Hay indicios de que la cifra se redujo en el segundo semestre.

- "No se puede comprar nada" -

En 2024 el consumo de leche fue el más bajo en los últimos 34 años, mientras que el dato de consumo de carne per cápita fue el segundo más bajo desde que existe el registro, iniciado en 1914, según un estudio realizado por la fundación Innovación con Inclusión.

Además, los argentinos vieron un descenso del 9,2% en su consumo de yerba mate en relación al 2023, insumo para una bebida característica del país sudamericano y sus vecinos Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

Para algunos argentinos, la situación económica es desesperante: "La plata no nos alcanza (...) no se puede comprar nada, no se puede comprar carne", dijo a la AFP Miguel Baldazarra, jubilado de 75 años.

Pero otros se muestran más expectantes ante el gobierno de Milei y la sostenida baja inflacionaria: "Hay que aguantar hasta donde se pueda y tratar de poder ayudar a la gente con el tema de los precios", dijo a la AFP Kevin González, 27, encargado de un negocio de frutas y verduras.

"Vamos a ver qué pasa, hay que esperar a ver a dónde vamos a llegar", añadió.

mry/mel