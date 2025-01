Haliburton se cuela en la fiesta de 'Wemby' e Indiana se cobra la revancha

Victor Wembanyama no pudo culminar su semana de gloria en París con una segunda victoria de los San Antonio Spurs, derrotados 136-98 por Indiana Pacers, este sábado en París gracias a los tres minutos de trance que protagonizó Tyrese Haliburton, con 16 puntos consecutivos.

Como si de Stephen Curry se tratase ejecutando a la selección francesa en la ya mítica final olímpica de hace seis meses en el mismo parqué, el jugador con menos minutos de aquel 'Team USA' se desquitó colándose a lo grande en la fiesta de 'Wemby' para definir el partido en el tercer cuarto.

Decididos a no recibir otra paliza tras caer por 30 puntos el jueves (140-110) en el primero de los dos 'Paris Games 2025', los jugadores de Indiana Pacers habían elevado el tono defensivo desde el arranque, tras la emotiva interpretación de los himnos de Estados Unidos y Francia.

El primer perjudicado, un Wembanyama que se fue al suelo en varias jugadas, castigado por la dureza de sus rivales, confabulados para evitar otro paseo triunfal del prodigio de 21 años.

Dos días antes 'Wemby' había llevado en volandas a los Spurs con 30 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y cinco tapones en 30 minutos. Una hoja de servicios perfecta, adornada con mates y triples extraterrestres.

En el segundo capítulo de su estancia parisina dejó destellos y buenos números (20 puntos y 12 rebotes) pero estuvo lejos de ser decisivo, lastrado seguramente por el cansancio de una semana agotadora en la que ha multiplicado presencia en actos de todo tipo fuera de las canchas de básquet.

- Final deslucido -

El partido se definió en los cuatro minutos finales del tercer cuarto. Por detrás prácticamente todo el choque, San Antonio se había situado un punto por delante (80-79) y Mitch Johnson, el técnico de los Spurs, sentó a 'Wemby'.

Entonces apareció Haliburton destapando el tarro de las esencias para meter 16 puntos con cuatro triples sin fallo y dejar a su equipo con 12 ventaja (98-86) al inicio del último cuarto.

El gigante francés regresó a la pista pero ni siquiera hubo un atisbo de remontada ante unos Pacers hambrientos por estirar la brecha para devolver con creces la factura del primer día.

Haliburton finalizó con 28 puntos en 28 minutos y 6/9 en triples para un jugador conocido por su heterodoxa mecánica de tiro. Le acompañó el otro 'All Star' de los Pacers, el camerunés Paskal Siakam, 23 puntos y 11 rebotes.

Con 'Wemby' definitivamente en el banquillo, los conocidos como 'minutos de la basura', con el partido decidido y varios jugadores poco habituales en pista, se mancharon con acciones peligrosas en los dos bandos. Incluso el ala-pívot georgiano de los Spurs Sandro Mamukelashvili fue expulsado por empujar a Thomas Bryant cuando entraba a canasta.

Wembanyama se va al menos de París tras dos reconfortantes baños de masas.

"He hecho todo lo que he podido para hacer que esta semana fuera especial, por mis compañeros, mi familia, mis amigos y por las personas que me demuestran todo lo que les importo. Eso no tiene precio. Estoy muy feliz", afirmó este sábado a pesar de la derrota.

Pero las emociones están lejos de acabar para él... El jueves casi con toda seguridad se convertirá en el cuarto jugador francés que participa en el 'All Star Game'.

pm/iga