El PSG derrota al Saint-Etienne con doblete de Dembelé

En su primer partido de 2025 en la Ligue 1 y el último de la primera vuelta, el líder París SG se impuso al Saint-Etienne (2-1) merced a un doblete de Ousmane Dembelé, este domingo en el Parque de los Príncipes.

Con sus dos goles (13 y 23 de penal), el antiguo extremo del FC Barcelona suma diez dianas en el campeonato galo, mientras que el equipo dirigido por Luis Enrique conserva su cómodo colchón de siete puntos sobre el Olympique de Marsella (2º).

"Es un partido que debimos haber ganado por una mayor diferencia de goles", pero "si hubiésemos jugado al 40%, el Saint-Etienne habría ganado", afirmó Luis Enrique.

Habida cuenta de sus celebraciones sobre el césped (mano a la altura del corazón), Dembelé parece más motivado que nunca para mejorar sus guarismos personales en 2025 y superar al canadiense Jonathan David y al inglés Mason Greenwood (11) en la clasificación de máximo goleador de la Ligue 1.

Su año ya había comenzado de la mejor manera al firmar el gol de la victoria en el Trofeo de los Campeones (Supercopa de Francia) el 5 de enero en Doha ante el Mónaco.

Este domingo, marcó primero de buen disparo con la zurda, y después desde los once metros tras un penal concedido generosamente por una mano. El portugués Vitinha, habitual lanzador, se hallaba en el banquillo.

- Su mejor temporada -

A nivel estadístico, el delantero de 27 años está cerca de cuajar su mejor temporada: sólo ha superado una vez los diez goles en una temporada. Lo hizo con el Rennes en 2015-2016.

"No, no se trata en absoluto de un nuevo Dembelé. Siempre he sido así. Cuando vuelve a entrar es bueno. Trataré de continuar así", estimó el 10 para la plataforma DAZN.

En esta victoria -la 3ª seguida en Ligue 1- el PSG recuperó una eficacia en ataque que le será necesaria de cara al partido del 22 de enero en Champions League ante Manchester City y siete días después en Stuttgart.

Antes de esos dos partidos decisivos para el devenir de la temporada del PSG, los hombres de Luis Enrique tendrán un compromiso más asequible, en Copa ante el modesto Espaly (quinta categoría), en dieciseisavos de final del torneo del KO.

El Saint-Etienne, a pesar de que recortó distancias con un buen gol de falta del delantero georgiano Zuriko Davitashvili (64), sigue anclado en la parte baja de la tabla (16º).

También este domingo, el Lens se metió de lleno en la pelea por una clasificación europea tras ganar 2-1 en Le Havre. Los 'Sangre y Oro', cuyo segundo gol fue obra del defensor colombiano Deiver Machado, son séptimos a un punto del Lyon (6º), que había perdido el sábado en Brest (2-1).

El Lens recibirá al PSG el sábado en el inicio de la segunda vuelta.

Con esta quinta derrota consecutiva, el equipo normando sigue en penúltima posición (12 puntos), sinónimo de descenso a la Ligue 2.

Peor pintan aún las cosas para el colista Montpellier, que perdió en casa ante un rival directo, el Angers (2-1), y que se queda a 7 puntos de la salvación.

Los nervios por verse ante el precipicio comienzan a atenazar al conjunto del sur de Francia, que sufrió dos expulsiones.

iga/dr