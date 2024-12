Ucrania advierte que sucesor de Bach en el COI no debe reintegrar a Rusia mientras dure el conflicto

El sucesor de Thomas Bach al frente del Comité Olímpico Internacional (COI) debe "encarnar los principios de justicia" y no aceptar el reingreso de Rusia hasta que acabe la invasión en Ucrania, advirtió el ministro de Deportes ucraniano Matviy Bidnyi en una entrevista a la AFP.

El COI elegirá en marzo a su nuevo presidente, puesto para el que se han presentado siete candidatos y que sucederá a Bach, que estuvo al frente del movimiento olímpico en los últimos 12 años.

Los deportistas de Rusia y Bielorrusia, aliado de Moscú en el conflicto, solo pudieron competir en los Juegos de París-2024 bajo bandera neutra y tras cumplir una serie de estrictos requisitos, como no haber dado apoyo a la invasión del ejército ruso en Ucrania.

Pese a que el conflicto se mantiene, parece que cada vez son más las voces que piden el reingreso de Rusia al movimiento olímpico.

Uno de los candidatos a presidente del COI, el español Juan Antonio Samaranch (hijo del que fuera presidente de la instancia de 1980 a 2001), declaró en septiembre a la AFP que Rusia seguía violando la Carta Olímpica, "pero una vez que se eliminen los motivos de su suspensión, habrá que trabajar duro para reintegrar a Rusia".

- Herramienta de propaganda -

Bidnyi, no obstante, advierte que tras dos años de guerra provocada por la invasión rusa, no debería suavizarse la política de exclusión hacia Moscú: "Nuestra posición es clara: el deporte no puede ser una herramienta de propaganda para un estado agresor".

"No puede haber un regreso (a las competiciones) bajo bandera nacional de un país que sigue librando la mayor guerra en Europa desde la II Guerra Mundial", añade el ministro ucraniano.

"Si los candidatos a la presidencia del COI quieren ser líderes deportivos globales, deben encarnar los principios de justicia", reclama.

Bidnyi también invita a los candidatos a una visita a Ucrania para ver el impacto de la guerra. "Verán las instalaciones destruidas y podrán hablar con familiares de deportistas y entrenadores muertos", argumenta.

En momentos en los que se habla de un acuerdo de paz cuando el nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump acceda al cargo en enero, Bidnyi dice que corresponde a Rusia pagar la reconstrucción en su país.

- 500 deportistas muertos -

"Aunque ninguna cantidad económica compensará las vidas perdidas de ciudadanos ucranianos", asegura.

Pese a las dificultades por la guerra, el año 2024 fue positivo para el deporte ucraniano: una de sus estrellas, la atleta Yaroslava Mahuchikh batió el récord del salto de altura, que databa de hace 37 años, para ganar una de las tres medallas de oro (y 12 en total) de la delegación ucraniana en París.

En los Juegos Paralímpicos, los deportistas ucranianos ganaron 88 medallas, 22 de ellas de oro.

Y en mayo pasado, el boxeador Oleksandr Usyk derrotó al invicto británico Tyson Fury y se proclamó nuevo campeón unificado del peso pesado.

Otro púgil, Maksym Galinichev, es uno de los 500 deportistas y entrenadores ucranianos que han fallecido desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022.

"Maksym iba a competir en los Juegos de París, pero murió en el frente de la guerra", lamenta Bidnyi.

