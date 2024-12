La seguridad se ha convertido en uno de los factores clave para los viajeros al elegir destinos internacionales. En Sudamérica, el Índice de Paz Global, elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), clasificó este 2024 a tres destinos como los más pacíficos de la región, no solo destacan por su oferta cultural y atractivos, sino también por sus esfuerzos en garantizar entornos estables y seguros. Aunque el Perú destaca como un país atractivo para los turistas, al contar con espacios emblemáticos como Machu Picchu, no resalta en este listado.

Pese a ser una región con desafíos, estas ciudades han logrado destacarse frente a otras como Lima o Bogotá. Según el informe, que evaluó a 163 países, el destino más seguro de Sudamérica para los visitantes también resaltó en la posición 47 a nivel mundial.

¿Cuáles son las 3 ciudades más seguras para viajar en Sudamérica en 2024?

Buenos Aires, la capital de Argentina, lidera como la ciudad más segura de Sudamérica y de América Latina, ubicándose en el puesto 47, superando a países como Francia, China y los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de algunos desafíos sociales, la ciudad continúa siendo un referente turístico por su vida cultural, su gastronomía y su historia. Los barrios como Palermo y Recoleta ofrecen experiencias seguras y enriquecedoras para los visitantes.

En segundo lugar, se posicionó Montevideo, la capital uruguaya, conocida por su estabilidad política y social, así como por su ambiente relajado, su paseo marítimo y su rica oferta cultural. Uruguay ocupó el puesto 52 en el Índice de Paz Global dentro de Sudamérica, todavía dentro del rango alto en la clasificación de “estado de paz”.

El tercer país sudamericano más seguro para los visitantes en 2024 es Santiago de Chile, una metrópolis que combina modernidad con paisajes naturales únicos. Este país destacó por sus bajos índices de criminalidad en comparación con otros países de la región, ubicándose en el lugar 64, aunque por debajo de naciones del continente como Costa Rica y en un índice de clasificación medio.

Por su parte, el IEP posicionó al Perú en el puesto 99, por debajo de países como Cuba, República Dominicana, Paraguay y Bolivia.

Buenos Aires fue considerado como la ciudad más segura de Sudamérica en 2024. Foto: KLM Royal Dutch Airlines.





¿Cómo se mide la seguridad de un país?

El Índice de Paz Global o Global Peace Index, por sus siglas en inglés, es un estudio desarrollado por un grupo de expertos del Institute for Economics and Peace (IEP) que evalúa la seguridad de los países a través de diversos indicadores. Entre ellos se encuentran el nivel de seguridad y protección de la sociedad, el nivel de militarización y el alcance de los conflictos domésticos e internacionales en curso. Estos puntos se clasifican en 23 indicadores cuantitativos y cualitativos que generan un dato numérico a cada país.

Según el último informe, que analizó a 163 naciones, la paz de 97 territorios se complicó en niveles considerablemente elevados respecto a cualquier año desde el inicio del primer índice global en 2008. Asimismo, se reveló que 92 estados se encuentran involucrados en conflictos externos.

Índice de Paz Global 2024. Foto: Institute for Economics and Peace.





¿Cuáles son los 5 países más y menos seguros del mundo en 2024?

En el ámbito global, Islandia continúa liderando como el país más seguro del mundo, un título que ha mantenido durante más de una década. Le siguen Irlanda y Austria, naciones reconocidas por su estabilidad social, respeto por los derechos humanos y bajo nivel de criminalidad. Nueva Zelanda y Portugal completan el top 5, destacándose como destinos ideales para quienes priorizan la tranquilidad.

Por otro lado, los países menos seguros según el Índice de Paz Global son Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Afganistán. Estas naciones enfrentan conflictos armados, inestabilidad política y altos niveles de violencia. Un hecho relevante fue que entre las naciones más inseguras resaltaron Colombia y Venezuela, que se posicionaron en el puesto 146 y 142, respectivamente.