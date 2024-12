Nuevo circuito de atletismo "no es una amenaza", dice presidente de World Athletics

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, reafirmó el miércoles su deseo de que el nuevo circuito Grand Slam Track añada brillo al deporte.

Promovido por el antiguo medallista olímpico Michael Johnson, el nuevo circuito Grand Slam Track debutará en 2025 únicamente con eventos en pista y en cuatro reuniones: Kingston (Jamaica), Miami, Philadelphia y Los Angeles.

"Quiero que sean exitosos. Quiero que añadan lustre a nuestro deporte y creo que hay espacio para todo el mundo aquí, siempre y cuando haya algún tipo de comunicación y coordinemos el calendario", deseó.

"No lo veo como una amenaza. Nunca jamás he visto a la competencia como una amenaza. O trabajas con la competencia o no lo haces. Honestamente esto (World Athletics) es una organización que da la bienvenida a todo tipo de innovación, y creo que hemos demostrado de alguna forma que no estamos asustados por eso", añadió.

Estas nuevas series han sido percibidas como un desafío para el establecido circuito de la Liga de Diamante, en un momento en el que el atletismo lucha por obtener una visibilidad más allá de Mundiales o Juegos Olímpicos.

El propio Coe y World Athletics lanzaron en noviembre su propio Ultimate Championship, un evento por equipos cuya primera edición se celebrará en Budapest entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026.

Este evento se celebrará cada dos años para satisfacer la ambición de World Athletics por celebrar un campeonato global cada año. Al contrario que el Grand Slam Track de Johnson, el Ultimate Championship también incluirá las disciplinas de campo (salto y lanzamientos), y se celebrarán después de las finales de la Liga de Diamante.

"Deberíamos estar satisfechos de haber creado un paisaje en el que la gente crea que vale la pena invertir en nuestro deporte", declaró Coe en una rueda de prensa luego de una reunión del consejo de World Athletics en Mónaco.

"Estoy abierto a todo tipo de innovación. Estoy abierto a todo tipo de inversión dentro de lo razonable", añadió. "Es importante que trabajemos como colaboradores y no como competidores".

lp/dam/iga