Shiffrin sufre caída en su intento de llegar a 100 victorias en Copa del Mundo

La estadounidense Mikaela Shiffrin, la gran estrella actual del esquí alpino, sufrió el sábado una aparatosa caída cuando ya acariciaba su victoria 100 en Copa del Mundo, una hazaña nunca lograda hasta ahora.

Shiffrin, poseedora del récord absoluto con 99 triunfos, estuvo muy cerca de fijar este nuevo hito de su extraordinaria carrera frente a su afición en el eslalon gigante de Killington (noreste de Estados Unidos).

La estrella local fue la más rápida en la primera manga pero cometió un error en la segunda que la llevó a salirse del recorrido y desplomarse en la nieve, dejando la victoria en manos de la sueca Sara Hector.

Shiffrin recibió atención médica antes de ser transportada en trineo fuera de la pista y hacerle un gesto a su público, que había pasado de la decepción por la marca perdida a la preocupación por su estado físico.

Desde la clínica, la doble campeona olímpica envió un mensaje de tranquilidad a sus aficionados pero confirmó que no podrá asaltar la marca centenaria en el eslalon que se disputa el domingo también en Killington.

"Realmente no hay mucho de qué preocuparse en este momento", dijo Shiffrin en un vídeo grabado mientras era atendida en el centro médico y publicado en la red social X.

"Simplemente no me puedo mover. Tengo una buena abrasión" y "alguna cosa me rasguñó", explicó la esquiadora señalándose una zona cercana a su cadera izquierda.

"Siento mucho haber asustado a todo el mundo. Parece que todos los resultados hasta ahora están limpios", confirmó. "Deseo mucha suerte a mis compañeras mañana. Estaré animándolas desde el lateral de la pista".

Por el momento se desconoce cuándo podrá buscar de nuevo la marca ya que, tras la prueba del domingo en Killington, estaban programados dos eslalons gigantes en Tremblant (Canadá) el próximo fin de semana pero fueron cancelados por falta de nieve.

A sus 29 años, Shiffrin tiene una amplia ventaja en la cima de los triunfos de Copa del Mundo. Por el momento cuenta con 13 victorias más que el esquiador más laureado, el sueco Ingemar Stenmark (86), y 17 que su compatriota Lindsey Vonn, que posee la segunda mejor marca femenina (82).

- "Mi corazón está con ella" -

Con sus triunfos consecutivos en Levi (Finlandia) y Gurgl (Austria), Shiffrin se había ganado la oportunidad de festejar el centenar de victorias en Killington (estado de Vermont), cerca de la academia Burke Mountain donde se formó en su juventud.

La estadounidense, que ha ganado seis eslalons en Killington pero nunca un eslalon gigante, fue recibida con entusiasmo por el público pese al viento glacial que reinaba en la estación, con una temperatura máxima de -2º Celsius.

El escenario estaba dispuesto para la gran celebración después de que Shiffrin ganara la primera manga y llegara a la parte final de la segunda aventajando a Hector en 17 centésimas de segundo.

Pero la estadounidense se desequilibró en una curva a la derecha, antes de que la pendiente se hiciera más pronunciada, y otro error posterior la llevó hasta las redes de seguridad.

Las caídas de Shiffrin son muy poco frecuentes ya que sólo se ha retirado 21 veces en 274 participaciones en la Copa del Mundo desde su debut en 2011.

De esta forma fue Sara Hector, campeona olímpica en los Juegos de Pekín-2022, quien celebró su sexta victoria de Copa del Mundo.

"Estoy muy contenta, he pasado por un periodo difícil", declaró la sueca tras su victoria en un minuto y 53.08 segundos.

"Obviamente, estoy muy triste por Mikaela, que esquió muy bien. La vi caer. Mi corazón está con ella", subrayó.

Junto a la sueca, la croata Zrinka Ljutic y la suiza Camille Rast completaron el podio en Killington.

