Athletic Club y Real Sociedad esperan la visita del Elfsborg y Ajax en Europa League

El Athletic Club y la Real Sociedad reciben el jueves respectivamente al Elfsborg sueco y al Ajax Amsterdam en la quinta jornada de la Europa League, en la que los 'Leones' querrán afianzarse en la parta alta, mientras que los 'txuri-urdin' necesitan imperiosamente la victoria.

Los equipos vizcaíno y guipuzcoano, únicos representantes de LaLiga española en la primera fase de 36 clubes que participan en la Europa League, ocupan los puestos 6º y 25º de la clasificación.

El entrenador del conjunto rojiblanco, Ernesto Valverde, dispondrá de la plantilla al completo, tras el regreso del arquero Unai Simón, que ya empezó a entrenar junto a sus compañeros tras estar apartado desde el principio de temporada por una operación de muñeca.

El conjunto de Bilbao, quinto clasificado en el campeonato español después de ganar el domingo precisamente al de San Sebastián por 1-0 en San Mamés, se medirá a un Elfsborg que sólo ha sumado cuatro puntos en cuatro enfrentamientos disputados, lo que le deja en la 24ª posición de la tabla.

El equipo sueco se impuso a la Roma (1-0) en la segunda jornada, dando la sorpresa, e igualó ante el Braga (1-1) en la pasada fecha.

La Real Sociedad, por su parte, deberá resarcirse de la derrota en el derbi y buscará un triunfo para mantener esperanzas en la competición europea, ya que los ocho primeros clasificados logran el pase directo a los octavos de final, mientras los que terminen entre los puestos 9º a 24º disputarán la eliminatoria de dieciseisavos de final.

El técnico de la Real, Imanol Alguacil, no podrá contar con el islandés Orri Orkasson ante el Ajax. Tampoco estarán disponibles Álvaro Odriozola y Urko González, lesionados.

Enfrente tendrá al Ajax, histórico club europeo que está dominando el torneo, como demuestra su segundo puesto en la clasificación. Ha ganado tres de los cuatro partidos disputados y ha empatado uno.

- Partido 100 del Betis en Europa -

Al margen de los equipos españoles, la Lazio, líder invicto de la competición, espera la visita del Ludogorets búlgaro antepenúltimo solo con un punto, en un partido que debería ser un mero trámite para los italianos.

El Galatasaray, tercero, se medirá al AZ Alkmaar (17º) en Países Bajos, mientras que el duelo más llamativo lo protagonizarán el Tottenham (7º) y la Roma (20º). Los romanos viajarán a Londres para intentar mantenerse vivos en la competición.

Ruben Amorim se estrenará en Europa con el Manchester United (15º) en Old Trafford contra el Bodo/Glimt noruego (12º).

En otros encuentros destacables, el Frankfurt (4ª) viajará a Dinamarca para enfrentarse al FC Midtjylland (13º) y el Anderlecht (5º) jugará en su campo ante el Oporto (22º).

El único equipo español inmerso en la Conference League, la tercera competición continental, el Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini, que se encuentra en la 18ª posición con cuatro puntos luego de tres partidos, necesita ganar en su desplazamiento a la República Checa donde se medirá al Mladá Boleslav, que ha perdido todos sus encuentros.

Este enfrentamiento contra los checos supondrá el partido número 100 de los verdiblancos en competiciones continentales.

El plantel de Pellegrini, en cambio, se verá diezmado con nueve bajas, siete por lesión y dos porque no están inscritos. Isco (que tampoco está inscrito), William Carvalho, Marc Roca, Pablo Fornals, Johnny Cardoso, Nobel Mendy y Héctor Bellerín se encuentran aún en la enfermería y seguramente no volverán hasta la próxima semana. Iker Losada y Fran Vieites son los otros dos que no están inscritos.

