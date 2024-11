El diario de mayor tirada en Francia, Ouest-France, deja de publicar en X

El diario de mayor circulación en Francia, Ouest-France, suspendió el martes sus publicaciones en X, después de que otros medios europeos tomaran una decisión similar por considerar que la red social del multimillonario estadounidense Elon Musk difundía "desinformación".

El cotidiano regional, basado en Rennes (oeste), explicó en un comunicado que no consideraba "sensato ni apropiado seguir activo [en X] mientras no se tomen garantías serias frente a la desinformación, el acoso y la violencia".

Ouest-France, con una tirada diaria de 595.000 ejemplares, es el primer periódico francés que abandona la red, llamada antiguamente Twitter, pocos días después del diario británico The Guardian, el español La Vanguardia y el sueco Dagens Nyheter.

"Este es nuestro último tuit, por el momento. De acuerdo con nuestros valores, hemos decidido suspender nuestras publicaciones en todas nuestras cuentas de X", dice el mensaje colgado en la red social.

"Actualmente, X ha dado la espalda a los medios de comunicación y no ofrece las condiciones necesarias para el ejercicio sereno del periodismo", afirma el diario, que acusa a la red de "contribuir a envenenar el debate público, vital para la democracia".

"Esta decisión es definitiva (...) No haremos esto para cambiar de opinión en dos semanas", dijo a AFP el presidente de la dirección del rotativo, François-Xavier Lefranc, precisando que la iniciativa se adoptó "de manera bastante unánime" en el seno del periódico.

"A menos que {X] se convierta en un espacio regulado y respetuoso de las personas", Ouest-France "no volverá" a la red, subrayó.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que rechaza cualquier forma de censura, compró Twitter en 2022 por 44.000 millones de dólares y la rebautizó X.

Tuvo un papel importante por su apoyo financiero a la campaña victoriosa del expresidente Donald Trump, quien lo designó al frente de un nuevo ministerio de la "eficacia gubernamental" cuando vuelva a asumir la presidencia estadounidense en enero.

- "Cuentas anónimas" -

Ouest-France indicó que ya había reducido sus publicaciones en X desde el 27 de octubre de 2023, "en protesta contra la ausencia de [instancias de] moderación y de regulación".

Pero en este año "constatamos que nada se arregló" y que "las reglas del juego están sesgadas", destacó Lefranc.

"No estamos en contra de las redes sociales", pero "no podemos seguir aceptando que un espacio de conversación como éste destruya a la gente hasta tal punto, que la gente sea insultada, acosada, amenazada de muerte (...) por cuentas anónimas cuyo anonimato no se puede levantar", explicó.

Al anunciar el jueves pasado su decisión de abandonar X, la Vanguardia consideró que "X se ha llenado, desde la llegada de Elon Musk, de contenido tóxico y desorientador de una forma cada vez más abrumadora".

La víspera, The Guardian hizo el mismo anuncio, destacando "los contenidos a menudo inquietantes que se promueven o se encuentran en la plataforma".

Para Vincent Berthier, responsable del departamento de tecnología de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la salida de grandes medios de X es el "síntoma del fracaso de las democracias en la regulación de las plataformas de internet".

all/mb/swi/js/mb