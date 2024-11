Uruguay se redime con triunfo de jerarquía

Uruguay levantó cabeza en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica-2026 y con un triunfo de jerarquía regresó al segundo lugar de la tabla de posiciones y se permite soñar con el liderato.

El Estadio Centenario de Montevideo estalló el viernes en eufórico festejo cuando la selección nacional venció a Colombia 3-2 tras un duelo que tuvo de todo: un tanto en contra a favor del local, un debut con gloria y un golazo en el último minuto.

Tras cuatro fechas sin victorias ni goles en el premundial regional, el dramático partido sirvió para que Uruguay recuperara su autoestima y para volver a creer en la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa.

"Triunfos como el de hoy son sanadores en el sentido de que acercan mucho a todas las partes que están alrededor de un sentimiento tan fuerte, como en Uruguay es la selección", dijo el DT en rueda de prensa.

Para el equipo era "imprescindible volver a ganar. Más allá de la forma que se dio, que fue muy emocionante, era un triunfo necesario", añadió.

A nadie pasó desapercibido el festejo del 'Loco' Bielsa, quien cuando el árbitro pitó el final del partido saltó de alegría de la heladerita portátil donde suele sentarse al lado del campo de juego.

Para el técnico argentino, que comanda a Uruguay desde mayo de 2023, el éxito del viernes es también una redención personal.

El rosarino de 69 años ha estado en el ojo de la tormenta desde principios de octubre, cuando el goleador histórico de la Celeste Luis Suárez, retirado en septiembre, lo acusó de destrato hacia el plantel.

Bielsa reconoció el golpe a su autoridad. Ahora, el estratega puede vanagloriarse de dos aciertos: la flamante convocatoria de Rodrigo Aguirre al equipo y el ingreso de Manuel Ugarte en el segundo tiempo del partido.

Luego del tanto en contra del colombiano Dávinson Sánchez, en el minuto 57, el gol de Aguirre en el 60 le dio a la Celeste ventaja, y al jugador del América de México, una noche de ensueño.

"Estoy muy feliz", declaró un exultante Aguirre. "Todavía no me lo creo".

Bielsa confesó que desde "hace bastante tiempo" sigue las actuaciones del delantero, que tenía trayectoria en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 23 de Uruguay y había sido reservado antes para la mayor, pero nunca había sido citado.

- "Salió bien" -

Por otra parte, Bielsa sorprendió al dejar a Ugarte, uno de sus jugadores estrella, fuera del once inicial. Pero su ingreso en sustitución de Aguirre resultó determinante, cuando el centrocampista del Manchester United cerró en el 90+11 una jugada colectiva con un gol épico.

Fue "una elección de Marcelo que salió bien", destacó luego Ugarte.

El choque contra Colombia se vivió además con sabor a revancha luego de que los cafeteros eliminaran a Uruguay 1-0 en semifinales de la Copa América de Estados Unidos en julio, en un encuentro que dejó varias figuras celestes suspendidas por incidentes después del partido entre fanáticos colombianos y jugadores uruguayos.

"Más que revancha lo tomamos como una oportunidad de ponernos a tiro de vuelta", dijo el viernes el capitán Josema Giménez, defensa del Atlético de Madrid.

"Tanto trabajo, sacrificio, esfuerzo, insistencia dieron su fruto y hoy nos quedamos con una victoria que para nosotros era vital y que creo que nos merecíamos", afirmó.

Tras el infartante final, Uruguay alcanzó 19 puntos y quedó nuevamente detrás del líder Argentina (22) en el ránking del clasificatorio. Colombia, también con 19 puntos pero peor diferencia de goles, fue desplazada al tercer puesto.

"Vamos en la dirección adecuada", aseguró Bielsa.

Uruguay se medirá el martes 19 contra Brasil en Salvador de Bahia, en la última fecha de las eliminatorias en 2024, que puede incluso cerrar con la Celeste a la cabeza.

ad/ol