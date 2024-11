Colombia: golpe en el último suspiro, pero apenas un tropiezo

Colombia sufrió un golpe en el último suspiro y tres minutos de terror. Pero a pesar de la derrota ante Uruguay con un final de infarto, los cafeteros mantienen vivo el sueño de meterse en el Mundial de 2026 tras quedarse fuera de Qatar 2022.

Bajo la batuta de Néstor Lorenzo, Colombia acumula 19 puntos aunque perdió el segundo lugar de la eliminatoria sudamericana a manos de los charrúas que tienen el mismo puntaje pero mejor diferencia de goles (+8 contra +6).

"Fue muy muy frustrante", reconoció el director técnico argentino tras la derrota 3-2 en Montevideo el viernes por la undécima fecha.

La Celeste supo revertir el marcador ante los cafeteros después de irse al descanso perdiendo con un impecable gol de tiro libre de Juan Fernando Quintero a los 31 minutos.

Los hombres de Marcelo Bielsa lograron el empate parcial a los 57 debido a un infortunio del defensor colombiano Dávinson Sánchez, que anotó en propia puerta. Y tres minutos después sellaron la ventaja 2-1.

Pero el dramatismo llegó en el descuento con un final épico: Colombia logró empatar a los 90+6, pero Uruguay no se rindió y cargó contra el arco colombiano dejando el marcador en 3-2 a los 90+11.

"Colombia empezó a perder pelotas bobas por exceso de confianza y (...) Esa garra charrúa no es mentira (...) en Colombia no aprendemos que los uruguayos no dejan de creer hasta el último minuto", dijo el Tino Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano, en la cadena ESPN.

- "Mucha bronca" -

El tropiezo ante Uruguay fue un duro golpe para Colombia que venía con paso alegre tras golear a Chile 4-0 en la jornada pasada.

"Fue raro, al final fueron tres errores en una sola jugada, solo queda aprender. Nos vamos con mucha bronca, no nos gusta perder", confesó en la zona mixta el astro James Rodríguez, que ingresó al minuto 72' y no estaba "al 100%" por una lesión.

Lorenzo, quien asumió la dirección técnica en junio de 2022 para su primera experiencia al frente de una selección de mayores, no escondió su decepción.

"Por momentos la manera en que llegaron los goles, como que sentís un poco de frustración y de culpa", comentó en rueda de prensa.

Para La Celeste el triunfo fue un respiro pues no ganaba en el premundial regional desde noviembre pasado cuando goleó 3-0 a Bolivia en el mítico Centenario.

"Triunfos como el de hoy son sanadores", dijo Bielsa en rueda de prensa aunque reconoció la dificultad del duelo ante "un rival muy difícil de vencer".

- "Revancha" en Ecuador -

Aunque aún falta disputar casi la mitad del premundial, los colombianos se ilusionan con uno de los seis cupos directos al Mundial de Norteamérica-2026 y apuestan por reponerse ante Ecuador.

"Tenemos revancha el martes (...) Estamos en casa, con nuestra gente y tenemos que salir por esos tres puntos", aseguró James.

La última vez que el elenco cafetero y el de la mitad del mundo chocaron dividieron los honores con un amargo 0-0.

Aunque Lorenzo goza de gran popularidad en Colombia, algunas voces pidieron cabeza fría en los duelos que vienen.

"Derrotas en Bolivia y Uruguay, empate con Perú. La selección dejó de ser confiable afuera. Más allá de los malos resultados lo preocupante es la falta de fútbol, de juego, los visibles problemas defensivos y la ausencia de elaboración. Lorenzo, hora de barajar", opinó el analista Iván Mejía en la red social X.

Lorenzo ya había estado en banquillo cafetero como asistente de José Pékerman en los mundiales de 2014 y 2018. Bajo su dirección ha resurgido el astro de esas campañas, James Rodríguez.

"Colombia va a ir al mundial. Perder en Montevideo está dentro de lo normal. Desconcentraciones que hacen parte de nuestro ADN y que hay que mejorar", dijo de su lado el comentarista Antonio Casale, llamando a la calma.

