Independencia de bancos centrales es "fundamental" para la economía, afirma gobernadora de la Fed

Un banco central independiente es "fundamental" para la economía, afirmó este jueves una gobernadora de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en Uruguay, en medio de preocupaciones de que el presidente electo Donald Trump trate de influenciar a su institución.

La Fed tiene un doble mandato del Congreso estadounidense para actuar de forma independiente para controlar la inflación y mantener el pleno empleo.

Cualquier cosa que limite la independencia de la Fed podría generar cuestionamientos en el mercado sobre su capacidad para cumplir ese mandato en el largo plazo.

El discurso de la gobernadora Adriana Kugler en Montevideo se produce poco más de una semana después de la elección de Trump, quien ha cuestionado la independencia de la Fed y sugirió que el presidente debería tener "al menos" la posibilidad de opinar sobre la política monetaria.

Kugler no mencionó al presidente electo durante su discurso, en el cual afirmó que controlar la inflación en Estados Unidos requirió un compromiso para aceptar los "sacrificios" necesarios para devolver la estabilidad de precios a la economía.

"Ha sido ampliamente reconocido -y lo afirma la investigación económica- que la independencia de los bancos centrales es fundamental para conseguir buenas políticas y buenos resultados económicos", señaló.

"No es suficiente por sí misma para alcanzar esos objetivos pero, con el tiempo, casi siempre es necesaria", añadió Kugler, una de los siete más importantes dirigentes de la Fed en Estados Unidos, durante la reunión anual de la Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) y el Latin American Chapter of the Econometric Society.

Durante la campaña presidencial, Trump criticó al presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien él mismo nominó para el puesto, y sugirió que no lo dejaría en el cargo cuando expire su mandato en 2026.

Quien reemplace a Powell tendrá un papel significativo sobre las tasas de interés, que fijan el precio del dinero en la economía. Pero el próximo presidente del banco central se verá limitado por el sistema descentralizado de la Fed, que le da a las filiales regionales voto sobre el nivel de las tasas.

En respuesta a una pregunta sobre la defensa de la independencia del banco central de las amenazas políticas, Kugler dijo que la Fed está "comprometida" con su mandato.

"El Congreso nos pide comprometernos con ese doble mandato, ser objetivos, ser independientes, aislarnos de fuerzas externas (...) para tomar decisiones de la mejor forma posible para la gente", añadió. "Y eso es lo que hacemos cada día".

