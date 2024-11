El excepcional reloj Patek Philippe de John Lennon sí pertenece a Yoko Ono

La justicia suiza estableció definitivamente este jueves que un reloj que Yoko Ono regaló a John Lennon poco antes de su asesinato, descrito como uno de los más bellos del mundo, pertenece a la artista y viuda del exmiembro de The Beatles.

El reloj en cuestión es tan precioso y raro como su historia, única y ajetreada.

El 9 de octubre de 1980, Yoko Ono regala a Lennon por su cuarenta cumpleaños este Patek Philippe de oro amarillo modelo 2499 con un grabado al reverso: "(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10-9-1980 N.Y.C".

El reloj es conocido como cronógrafo de calendario perpetuo, una gran complicación que durante décadas solo el relojero más prestigioso de Ginebra fue capaz de encajar en un reloj de pulsera.

Dos meses más tarde, John fue asesinado a tiros en Nueva York.

El reloj se guardó entonces en una habitación del apartamento de Yoko Ono situado en el edificio Dakota en Manhattan, y solo cuando apareció en Ginebra años después se dio cuenta de que había desaparecido.

Un tribunal de esta ciudad suiza estableció en 2023 que fue su chófer privado, con el que ya no trabajaba debido a un intento de extorsión, quien se llevó el reloj.

Tras una serie de peripecias, el Patek Philippe llegó a una casa de subastas alemana, donde un coleccionista italiano, el recurrente ante el Tribunal Federal suizo, lo compró en 2014 por 600.000 euros (unos 630.000 dólares actuales).

Ese mismo año lo entregó a una casa de subastas de Ginebra para obtener una estimación.

Fue esta empresa la que se puso en contacto con Yoko Ono, lo que dio comienzo a una batalla judicial entre la viuda de John Lennon y el coleccionista, que considera ser el legítimo propietario.

Un tribunal de primera instancia y después el Tribunal de Justicia del cantón de Ginebra dictaminaron que Yoko Ono es la única propietaria legítima del reloj.

El Tribunal Federal lo confirmó, según la decisión publicada el jueves.

Según el más alto tribunal suizo, dado que el reloj había sido robado, el recurrente no pudo adquirir legítimamente su propiedad.

La legislación alemana aplicable establece que la buena fe del comprador en cuanto al origen del objeto es irrelevante, afirmó el tribunal.

Pero, ¿dónde está ahora el reloj?

Según la revista online Gotham City, en 2023 se encontraba "bajo la custodia" del abogado del coleccionista, y así debía permanecer hasta que se determinara definitivamente quién era su legítimo propietario. Por lo tanto, volverá a manos de Yoko Ono.

vog/apo/hgs/mb