Scaloni criticó debut en fútbol argentino de un influencer sin experiencia

Lionel Scaloni, el DT de la selección argentina campeona del mundo, se sumó este miércoles a otros referentes del fútbol local en la crítica al debut como futbolista del streamer Spreen en el club Riestra de la primera división del país sudamericano.

"El comité de ética va a trabajar sobre eso e imagino que va a ser algo ejemplar. Por el bien del fútbol esto no tiene que volver a suceder", dijo en conferencia de prensa en la previa al partido del jueves contra Paraguay en Asunción por la clasificatoria sudamericana al Mundial 2026.

El lunes el club Riestra presentó entre sus titulares a Iván Buhajeruk, un streamer de 24 años conocido como Spreen, para jugar con el puntero Vélez por la fecha 22 de la Liga Profesional de Argentina.

Spreen, que nunca jugó al fútbol profesionalmente ni se formó en divisiones inferiores, permaneció en cancha un minuto antes de ser reemplazado, sin llegar a tocar la pelota y dejando a su equipo con un cambio menos en el partido que terminó 1-1.

El hecho generó una ola de repudió por parte de referentes del fútbol argentino, a los que se sumaron los jugadores de la selección argentina campeona en Catar 2022 Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

"No estoy de acuerdo con lo que sucedió", dijo De Paul: "Todos los que estamos de este lado para vestir la camiseta de la Selección nos costó una barbaridad, nadie nos regaló nada", señaló.

Por su parte, Paredes dijo que "este tipo de cosas molesta, y molesta porque no es lindo dar este tipo de mensajes".

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, también se refirió al tema. "Cuando hay cosas que no nos gustan, hay que corregirlas", dijo.

"Sé que el club (Riestra) trabajó en un comunicado para pedir disculpas. Fue una falta de respeto al fútbol y un mensaje erróneo para la sociedad", expresó Tapia.

Riestra reconoció el martes en un comunicado que "esta acción de marketing generó muchas opiniones negativas" y aseguró que no tuvieron la intención de "faltarle el respeto al Club Atlético Vélez Sarsfield ni al fútbol argentino en general".

La AFA abrió un expediente para que el tribunal de ética investigue el caso y constate si Riestra incurrió en "conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino".

- Un Paraguay "dificilísimo" -

Scaloni se refirió también en conferencia al partido del jueves contra Paraguay y vaticinó que será "difícil" ante la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro.

"Va a ser un partido dificilísimo, porque el rival está en un buen momento, ellos están con confianza. Todos estos partidos son importantes", evaluó el entrenador antes del viaje a la capital paraguaya.

"Tengo casi decidido el equipo, que será muy similar al del último partido. Tengo una duda, pero es muy parecido al que jugó contra Bolivia" agregó Scaloni sobre la posible formación de la Albiceleste, que en la fecha pasada goleó 6-0 a los del Altiplano.

En Asunción se prohibió que los simpatizantes por Paraguay acudan al partido con camisetas de Lionel Messi.

"Es lógico que el hincha paraguayo vaya con la camiseta de su selección, pero lo de Messi a veces es más fuerte. Está bueno que la gente del fútbol reconozca a Messi, y que alguien tenga su camiseta no indica que no hinche por Paraguay", acotó Scaloni.

El conductor también se refirió a la eliminación del Inter Miami de Lionel Messi en los playoffs de la MLS, lo que dejará al astro de la selección sin jugar durante varios meses.

Esta situación "a la selección no le afecta, porque jugamos ahora y después nada hasta marzo. Es un tema de descanso que no nos no cambia nada", dijo al respecto.

str-tev/sa/ol