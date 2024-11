Taylor Swift triunfa en los MTV Europe Music Awards 2024 con cuatro premios

La cantante estadounidense Taylor Swift fue la gran triunfadora de los MTV Europe Music Awards, al lograr cuatro premios este domingo en la ciudad inglesa de Mánchester.

La megaestrella del pop de 34 años, que no estuvo presente, ganó en las principales categorías, incluyendo cantante del año y mejor artista en vivo.

Además, obtuvo los premios de mejor video por su clip "Fortnight", junto a Post Malone, y de artista estadounidense más sobresaliente.

En un mensaje pregrabado, la intérprete de "Shake it off" expresó su "tristeza" por no poder acudir a la ceremonia.

"El hecho de que haya ganado la gira, el álbum y el vídeo (del clip de Fortnight) es simplemente increíble", dijo la cantante, saludando en la grabación a su compatriota Post Malone.

La estadounidense, que era la artista que se presentaba en los premios con más nominaciones, siete en total, perdió ante su compatriota Ariana Grande en la categoría de artista pop del año.

- Gran año de Taylor Swift -

Estos premios logrados por Taylor Swift se suman a otros conseguidos a lo largo de 2024, incluido un cuarto Grammy en febrero al álbum del año, un récord en la historia de este galardón.

Tampoco hay que olvidar su gigantesca gira "Eras", la más lucrativa de la historia de la música.

Un año récord para la cantante, que fue declarada personaje del año por la revista Time.

La ceremonia comenzó con la actuación del estadounidense Benson Boone, ganador del título de revelación del año.

La maestra de ceremonias, la cantante Rita Ora, rindió un emotivo homenaje a Liam Payne, el miembro de la banda británica One Direction, fallecido a finales de octubre a la edad de 31 años en Buenos Aires.

La cantante sudafricana Tyla ganó tres premios, incluido el de mejor artista de R&B.

La otra sorpresa fue Lisa, una artista tailandesa de K-pop (opo surcoreano), que ganó dos premios, incluido el de mejor colaboración, por su título "New Woman" con la cantante española Rosalía.

El trofeo a la canción del año fue para la estadounidense Sabrina Carpenter por su éxito "Espresso".

Eminem, que regresó en 2024 con nuevo álbum,, ganó por décima vez el trofeo al mejor artista de hip-hop.

En la categoría 'rock' ganó Liam Gallagher, legendaria voz del grupo Oasis.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron a finales de agosto que se vuelven a juntar para una gira, 15 años después de su demoledora separación.

- Peso Pluma, mejor latino -

Por su parte, el mexicano Peso Pluma ganó el premio de mejor artista latino.

"Estoy feliz por recibir este premio, que no es para mí, es para todo mi equipo", declaró el artista mexicano tras recibir el galardón de manos de la actriz británica Jodie Turner-Smith.

Hassan Emilio Kabande Laija, nacido en Zapopan (Jalisco) hace 25 años, y más conocido como Peso Pluma, se especializa en los géneros de corridos tumbados, reguetón y trap latino.

Peso Pluma se impuso en una categoría en la que contaba con rivales de categoría como Anitta, Bud Bunny, Karol G, Rauw Alejandro o Shakira.

El mexicano también optaba al premio de mejor colaboración por el tema "Bellakeo", con Anitta, pero el galardón se lo llevaron Lisa y Rosalía por "New Woman".

Con ese tema, Lisa y Rosalía también optaban al premio de mejor video, una recompensa que se llevaron Taylor Swift y Post Malone.

En la categoría de música electrónica, se impuso Calvin Harris.

Esta edición, que pretendía ser internacional, con la presencia de diferentes nacionalidades entre los nominados, terminó siendo dominada por los artistas anglosajones.

adm-psr/mas