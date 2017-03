PPK evalúa hacer cambios en el Gabinete, según congresista Choquehuanca

Ana María Choquehuanca, señaló que el presidente La congresista de Peruanos por el Kambio,, señaló que el presidente Pedro Pablo Kuczynski comentó durante una reunión de la agrupación oficialista que, “ya es hora de empezar a evaluar” cambios en el Gabinete Ministerial.

En diálogo con La República, la parlamentaria por Arequipa contó que esa apreciación del jefe de Estado se hizo tras la consulta de algunos miembros de la bancada sobre la permanencia de algunos miembros en el Ejecutivo.

“Él (PPK) hace un tiempo nos dijo que ya estaban empezando las evaluaciones, creo que era tiempo después de los 6 meses. Seguramente él ya ha avanzado con eso (la evaluación), decidirá si mantiene la cartera al ministro designado”, comentó.

“Como bancada nunca hemos solicitado (el cambio de ministros) , pero habían algunas voces, preguntamos, y él dijo que ‘bueno, sí, ya es hora de empezar a evaluar’”. explicó la parlamentaria sin revelar quién de sus colegas solicitó cambios en el Gabinete.

ministro de Transportes Martín Vizcarra y desde el fujimorismo se cuestiona a la titular del Minedu, Esta posible posición del mandatario coincide con los cuestionamientos que hace la oposición a algunos ministros. Se tiene previsto interpelar aly desde el fujimorismo se cuestiona a la titular del Minedu, Marilú Martens

Además, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput , señaló hace unos días que “ya es momento de que se produzcan cambios en este gabinete”. “Algunos pueden sugerir que es un deseo por un fajín pero no es así", sostuvo.

Quién también en esta dirección fue el oficialista Gilbert Violeta. No obstante, exhortó a los congresistas a no complicar la situación política y no ensayar escenarios que le compete decidir al jefe de la Nación.

"Hay demasiado frentes abiertos y deberíamos dejar que el presidente gobierne. Respetamos en todos los escenarios la decisión del presidente de la República. Él es que decide cuándo hace los cambios y con quienes", dijo.