Isaac Humala: "Siento una profunda decepción de Ollanta, no pensé que traicionara al país"

El padre del ex presidente Ollanta Humala , señaló sentir una "profunda decepción" a raíz de la declaración de Jorge Barata sobre un presunto aporte de US$ 3 millones para la campaña electoral de su hijo en el 2011.

En diálogo con Radio Exitosa, Isaac Humala manifestó que no imaginó que su hijo "traicionará" no solo al país, sino también a él.