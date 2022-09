En horas de la mañana de este domingo 18, a escasas dos semanas de las Elecciones Municipales y Regionales 2022, agentes de la municipalidad de Lima y Jesús María se encargaron de remover cientos de paneles electorales ubicados a lo largo de la avenida Salaverry que atraviesa los distritos de Lince, Magdalena, San Isidro, entre otros. Todo ello debido a que estos no contaban con la autorización correspondiente de las comunas mencionadas. Es así que representantes de los partidos políticos se hicieron presente para exigir que sus carteles no sean extraídos. Sin embargo, los funcionarios ediles resaltaron que esta vía no está considerada para colocar este tipo de propaganda. VIDEO: Panamericana